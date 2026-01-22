[단독] 공천헌금 의혹 ‘사모총장’ 첫 피의자 조사… 김병기 소환 초읽기
금품수수·공천개입 여부 확인
경찰, 차남 채용업체 압수수색
업체 대표, 뇌물 등 피의자 전환
경찰이 22일 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원 차남에게 취업 특혜를 제공했다는 의심받는 업체에 대한 강제수사에 나섰다. 김 의원의 주요 의혹마다 단골로 등장하는 배우자 이모씨도 소환했다.
강제수사와 핵심 피의자에 대한 조사가 상당 부분 진행되면서 의혹의 정점인 김 의원에 대한 소환도 초읽기에 들어섰다는 분석이다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 의원 차남을 채용했던 중견기업 A사의 서울 소재 사무실 3곳을 압수수색했다. 경찰은 A사 대표 B씨를 지난주 참고인으로 소환하고 최근 뇌물 공여와 업무방해 혐의 피의자로 전환했다.
김 의원은 숭실대 계약학과 편입을 위한 조건인 ‘10개월 재직’ 요건을 채우려 A사에 차남 취업을 청탁한 의혹을 받는다. 김 의원 차남은 2022년 5월부터 3년간 이 업체에 근무하면서 실제로 재직 요건을 갓 채운 2023년 3월 편입에 성공했다.
김 의원 의혹을 폭로하고 있는 전직 보좌진은 당시 국회 국토교통위원회 소속이던 김 의원이 의정활동에서 A사에 유리한 질의를 했다고 주장했다.
경찰은 이날 보좌진 사이 ‘사모총장’으로 불렸던 김 의원 아내 이씨도 피의자 신분으로 불렀다. 경찰이 본류로 지목해 수사하는 공천헌금 의혹에서 주도적 역할을 하는 인물로 지목된 이도 김 의원이 아닌 이씨다.
전직 동작구의원 2명이 작성한 탄원서에 따르면 이씨는 2020년 초 전 동작구의원 전모씨의 아내가 500만원을 건네자 “구정 선물로는 너무 많고 공천헌금으로는 적다”며 돌려보냈다. 그러나 총선이 얼마 남지 않은 그해 3월 이씨는 돈이 필요하다고 했고, 전씨는 이후 김 의원 부부의 최측근인 이지희 구의원을 통해 1000만원을 전달했다. 또 다른 전직 구의원 김모씨는 2020년 1월 김 의원 자택에서 이씨에게 현금 2000만원을 직접 전달했다고 주장했다.
이들은 같은 해 6월 김 의원 지역구 사무실에서 돈을 돌려받았다고 한다.
이씨는 차남의 취업 및 편입 특혜 의혹에도 깊게 관여했다는 의심을 받는다. 아들의 편입 논의를 위해 김 의원 보좌진을 대동해 숭실대 등 여러 대학을 직접 찾아간 것으로 알려졌다. 2022년 여의도·동작구 일대 식당에서 조진희 당시 동작구의회 부의장 법인카드로 약 159만원의 식대를 결제하는 등 법인카드 사적 유용 의혹도 받는다. 서울 동작경찰서는 2024년 4~8월 입건 전 조사(내사)를 벌였지만 무혐의로 사건을 종결했다.
이 과정에서 김 의원이 동작서에 연줄이 있다는 전직 보좌직원 등을 동원해 조 부의장의 경찰 진술조서를 받아보거나, 경찰 고위 간부 출신인 국민의힘 의원을 통해 동작서장에게 무마 청탁을 했다는 의혹도 제기됐다.
경찰은 이씨에게 금품 수령 여부를 추궁하고 공천 과정에서의 부당한 영향력 행사나 정치자금법 위반 소지가 있는지 확인한 것으로 알려졌다. 주요 관련자 조사가 마무리 국면에 접어든 만큼 의혹의 정점에 있는 김 의원 소환도 조만간 이뤄질 것으로 보인다.
장은현 임송수 기자 eh@kmib.co.kr
