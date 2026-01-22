‘탈서울’ 24년 지속에도… 2030은 일자리 찾아 서울행
서울시 2001~2024년 인구 분석
2019년부터 청년층 전입세 확연
“나홀로 인서울 흐름 두드러져”
서울에서 다른 지역으로 떠나는 ‘탈서울’ 인구 흐름이 24년간 연속으로 나타났다. 이러한 흐름 속에서도 20·30대 청년층에서는 ‘인서울’ 인구가 더 많았다. 구직 등 경제 활동을 이유로 서울로 쏠리는 청년층 인구 흐름은 꺾이지 않고 있다는 의미다.
서울시는 22일 국가데이터처 국내이동 통계를 기반으로 ‘서울시 인구이동 분석(2001~2024)’ 결과를 발표했다. 분석 결과 서울은 전입보다 전출이 많은 순유출 추세가 24년간 이어졌다. 순유출 규모는 2001년 11만3949명에서 2024년 4만4692명으로 절반 넘게 줄었다.
등록 인구 감소 영향으로 인구 이동 규모 자체가 줄어드는 모습이다. 아울러 탈서울 흐름은 점차 완화하는 추세였다. 실제 서울시 전입자 중 다른 시·도에서 서울로 전입하는 비중은 2001년 27.8%에서 2024년 35.1%로 늘었다. 같은 기간 전출 비중도 31.2%에서 37.4%로 늘었지만 전입에 비해 증가세가 덜하다.
서울행 흐름은 청년층에서 두드러졌다. 2001년에는 서울을 떠난 청년이 유입 청년보다 약 3만명 많았다. 이 같은 순유출 흐름은 2019년부터 뒤집혔다. 서울 전입자에서 전출자를 뺀 수는 2019년 1만9025명, 2020년 1만6040명, 2021년 -6306명, 2022년 2만6359명, 2023년 2만2716명, 2024년 1만337명이었다. 2021년 한 해를 제외하고는 전출보다 전입이 더 많았다는 것이다.
서울로의 전입 사유를 보면 일자리 요인이 갈수록 커지고 있다. 2024년의 경우 서울로 전입한 다른 시·도 인구는 경기도가 53.0%로 가장 많았다. 이에 관한 전입 사유를 조사했더니 ‘직업’ 비중 증가율이 가장 높았다. 2013년 24.2%에서 2024년 30.6%로 6.4% 포인트 증가했다. 반면 주택 사유는 같은 기간 32.5%에서 20.5%로 감소했다.
서울시는 “특히 20·30대의 경우 39.2%가 직업(직장) 때문에 경기도에서 서울시로 전입했다”며 “2013년 대비 9.4% 포인트 늘어난 것으로 분석됐다”고 설명했다.
이동 방식은 개인 중심으로 바뀌었다. 2024년 서울 전입자 가운데 79.8%가 1인 이동이었다. 2001년 57.7%보다 크게 증가했다. 이 중 19~39세 청년층이 68.8%를 차지했다. 강옥현 서울시 디지털도시국장은 “인구이동 데이터를 기반으로 정책 분석과 도시 전략 수립의 정밀도를 높여 나가겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
