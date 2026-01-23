박근혜도 상경시킨 ‘장동혁 단식’… “범보수 재결집 기틀 마련” 평가

박 설득에 8일 만에 단식 중단

외연확장 등 향후 전략이 관건

박근혜 전 대통령이 22일 국회 로텐더홀 단식 농성장에서 통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 여드레째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표를 방문해 대화하고 있다. 연합뉴스

여드레째 이어진 장동혁 국민의힘 대표의 단식을 멈춘 건 박근혜 전 대통령이었다. 장 대표는 22일 박 전 대통령의 단식 중단 권유를 받아들이며 “단식을 끝내지만 부패한 권력을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것”이라고 밝혔다. ‘쌍특검’(통일교·공천헌금)을 관철하지는 못했지만 일단 여러 갈래로 반목해 왔던 보수 진영을 어느 정도 결집시켰다는 평가다. 다만 외연 확장 등 당 노선에 대한 이견까진 좁히지 못해 향후 전략 마련이 중요해졌다.



장 대표는 이날 오전 “더 길고 큰 싸움을 위해 단식을 중단한다”며 “그러나 부패한 이재명 정권과 더불어민주당의 폭정을 향한 국민의 탄식은 오늘부터 들불처럼 타오를 것이다. 진정한 단식은 오늘부터가 시작”이라고 밝힌 뒤 들것에 실려 병원으로 이송됐다.



장 대표의 마음을 돌린 건 오랜만에 국회를 찾은 박 전 대통령이었다. 대구에서 상경한 박 전 대통령은 “물과 소금만 드시면서 단식한다는 말을 들어 많은 걱정을 했다”며 “정부·여당이 아무런 반응을 하지 않는 것은 정치 도의상 있을 수 없는 일”이라고 말했다. 이어 “통일교, 공천비리 특검을 받아주지 않아 아무것도 얻지 못한 단식이 아니냐고 비난할 수도 있지만 절대 그렇지 않다”며 “정치인으로서 옳다고 생각한 것에 대해 목숨을 건 투쟁을 한 점에 대해 국민께서 진정성을 인정할 것”이라고 말했다.



박 전 대통령은 “이 자리에서 단식을 그만두겠다고 약속해 주셨으면 한다”고 직접 당부했고, 장 대표는 “그렇게 하겠다”고 말했다. 박 전 대통령이 떠난 뒤 텐트에 누운 장 대표가 눈가를 훔치는 장면이 포착됐다.



장 대표 단식의 최대 성과는 보수 연대를 위한 기틀을 마련한 것이다. 단식 초반 한동훈 전 대표 제명 문제 회피용이라는 비판이 있었으나 장기간 농성 중 범보수 인사 방문이 잇따르면서 이를 불식시켰다. 장 대표와 각을 세워왔던 의원 모임 ‘대안과 미래’를 시작으로 유승민 전 의원, 개혁신당 이준석 대표가 지지 의사를 표명했다. 황교안 자유와혁신당 대표와 김문수 전 장관도 걸음했다. 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장 등 당 소속 광역자치단체장의 발길도 이어졌다. 다만 오 시장은 도의적 방문이었다며 “당이 그동안의 스탠스를 정리해야 한다”고 말했다. 홍익표 청와대 정무수석은 이날 송원석 원내대표를 예방하고 “대통령께서 빠른 시일 내 병원에 한 번 방문하라고 말씀하셨다. 국민의힘과 상의해 방문할 예정”이라고 밝혔다.



정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr



