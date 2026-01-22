돈이 증시에만 머물고 경기는 못살린다… 실물경제 괴리감 심화

내수는 부진·수출 주력 품목은 ‘-’

외인 투자 발목 환율 상승도 우려



코스피가 22일 장중 5000을 돌파하며 주식 투자자의 기대가 더 커지고 있지만 증권 시장 바깥에는 여전히 한기가 돈다. 증시가 실물경기 상황과 관계없이 독주하고 있기 때문이다. 풍부한 유동성이 증시에만 머물면서 경기 회복으로 연결되지 않고 있다. 한국 주식을 사려는 외국인의 발목을 잡는 원화가치 하락을 막는 일도 급선무다.



금융권에서는 코스피 5000 돌파 이면에 있는 반도체 착시에 대한 경계감이 읽힌다. 22일 종가 기준 시가총액 상위 10개 종목 중 1위(삼성전자)와 2위(SK하이닉스), 5위(삼성전자우) 3개가 반도체 관련주다. 올해 들어 코스피에서 3% 이상 상승한 종목은 전체 954개 중 3분의 1에도 못 미치는 299개에 불과하다.



이런 상황은 실물경기에서도 그대로 재현된다. 지난해 한국 수출은 7000억 달러를 넘겨 역대 최대 기록을 다시 썼지만 이는 전적으로 인공지능(AI) 붐에 올라탄 반도체가 전년 대비 22.2% 증가한 덕분이다. 반도체 단일품목의 수출액이 1734억 달러에 이르러 전체의 4분의 1에 이른다. 석유화학(-11.7%) 석유제품(-11.1%) 디스플레이(-10.3%) 자동차부품(-6.3%) 등 한국 경제를 오랜 기간 먹여 살렸던 여러 주력 품목은 마이너스다.



내수도 부진하다. 한국은행에 따르면 지난해 경제성장률은 1%로 저조했고, 원인 중 하나는 고꾸라진 건설투자(-3.9%)와 설비투자(-1.8%)다. 같은 해 11월 말 기준 소매판매액지수는 전월보다 3.3% 하락해 2024년 2월(-2.5%) 이후 낙폭이 가장 컸다. 대형마트(-14.1%) 슈퍼마켓(-8.7%) 백화점(-4%) 등 편의점을 제외한 주요 유통업태 모두가 내리막을 걸었다. 폐업 자영업자는 2024년 처음으로 100만명을 넘어섰다. 지난해는 소폭 더 늘었을 것으로 추정된다.



국내외 주요 기관은 한국 경제가 당분간 반도체에 의존한 ‘K자형’ 성장을 이어갈 것으로 전망한다. 네덜란드계 금융사 ING는 최근 보고서를 통해 “한국 경제는 탄탄한 반도체 수요에 크게 의존 중”이라고 짚었다. 철강을 비롯해 다른 주요 산업은 글로벌 공급 과잉과 수요 둔화 탓에 부진을 한동안 면치 못할 것이라고 진단한다.



나 홀로 상승하는 증시뿐 아니라 잡히지 않는 원·달러 환율 또한 우려를 키운다. 환율은 지난 21일 이재명 대통령 신년 기자회견 이후 2거래일 연속 하락해 잠시 안정세를 찾았다. 추후 다시 반등할 경우 환차손을 우려하는 외국인투자자가 주식을 투매하고 한국 증시에서 이탈할 수 있다.



