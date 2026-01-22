시진핑 주재 핵심 회의서 사라진 中 ‘군부 2인자’
장유샤 ‘신병이상설’ 증폭
중국 군부 2인자인 장유샤(張又俠) 중앙군사위 부주석이 시진핑 국가주석이 주재하는 주요 회의에 불참하면서 ‘신병이상설’이 나오고 있다.
22일 대만 중앙통신과 뉴토크신문에 따르면 지난 20일 베이징 중앙당교에서 열린 성부급(장차관급) 주요간부 연구토의반 행사에 장유샤와 스타이펑 중앙조직부장, 마싱루이 전 신장위구르자치구 당서기, 허리펑 국무원 부총리 등 중앙정치국 위원 4명이 불참했다. 시 주석이 참석해 제15차 5개년 계획에 관해 중요 연설을 한 행사여서 이들의 불참은 매우 이례적이다.
허리펑은 스위스 다보스 포럼 참석차 출국한 것으로 확인됐고 마싱루이는 이전에도 주요 회의에 불참해 낙마설이 유력하지만, 나머지 둘은 불참 이유가 공개되지 않았다. 중앙군사위에 남은 4명의 위원 중 한 명인 연합참모부 참모장 류전리도 이날 불참했다.
중국중앙TV 화면에 비친 회의장 배치에서도 이상 징후가 포착됐다. 청중석 1열에 마련된 중앙정치국 위원 좌석에 중앙정치국 위원이 아닌 장성민이 앉아 있었다. 2024년 10월 29일 열린 유사한 행사에선 장유샤와 허웨이둥(낙마) 당시 중앙군사위 부주석이 1열에 앉아 있었다. 장유샤는 지난 16일 베이징에서 열린 중앙군사위원회 기율검사위원회 확대회의에도 불참했다. 장유샤와 류전리가 공개석상에 등장한 것은 지난달 22일 중앙군사위가 개최한 상장 진급식이 마지막이었다.
뉴토크신문은 “중국 정부는 최근 ‘반부패’를 명분으로 군 지휘부에 대한 대대적인 숙청을 진행했다”면서 “장유샤와 류전리가 이미 숙청대상이 된 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있다”고 짚었다.
