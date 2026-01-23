현대차 도입 계획 없는데… 노조 “아틀라스, 합의 없이 1대도 안돼”
로봇 현장 투입시 고용충격 주장
해외 생산 물량 확대에도 쓴소리
현대자동차 노조가 22일 휴머노이드 ‘아틀라스’의 현장 투입 계획과 관련해 “노사 합의 없이 단 한 대의 로봇도 현장에 들어올 수 없다”고 밝혔다. 사측의 계획이 본격화될 경우 향후 노사 갈등이 격해질 전망이다.
전국금속노조 현대차지부는 22일 배포한 소식지를 통해 “신기술 도입(로봇 자동화)과 해외 물량 이전은 노사 합의 없는 일방통행”이라며 “절대 용납할 수 없다”고 밝혔다. 그러면서 “(로봇을) 대량양산해 생산 현장에 투입할 시 고용 충격이 예상된다”고 주장했다.
아틀라스는 현대차그룹의 로봇 계열사 보스턴다이나믹스가 개발한 차세대 휴머노이드다. 최근 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·IT 박람회 CES 2026에서 대중에 처음 공개돼 호평이 쏟아졌고, 현대차 주가도 덩달아 급등했다. 현대차그룹은 2028년까지 아틀라스뿐만 아니라 스팟·스트레치 등 다른 제품군 등 로봇 3만대 양산 체제를 구축해 미국 조지아 현대차메타플랜트(HMGMA) 공장에 투입하겠다는 구상을 내놓은 상태다.
노조는 이에 대해 “현대차에서 인건비 절감을 위한 인공지능(AI) 로봇 투입이 가시화되고 있다”며 “어떤 상황이 와도 노동자 입장에선 반갑지 않은 상황”이라고 전했다. 이어 “평균 연봉 1억원을 기준으로 24시간 가동 시 3명의 인건비(연간 3억원)가 들지만, 로봇은 초기 구입비 이후 유지비만 발생하므로 장기적으로 이익 극대화를 노리는 자본가에게 좋은 명분이 된다”고 날을 세웠다.
노조는 현대차 주가가 폭등한 상황을 놓고 복잡한 심경도 드러냈다. 이들은 “현대차의 주력 사업은 ‘자동차 생산 및 판매’”라며 “웃어야 할지 울어야 할지, 단순 자동차 제조사를 넘어 로봇·AI 기업으로 가치가 매겨지고 있다”고 말했다. 기업가치 상승을 긍정적으로 평가하면서도 향후 로봇 투입에 따른 고용구조 재편을 우려한 것으로 풀이된다.
해외 생산 물량 확대에도 쓴소리가 이어졌다. 노조는 “국내 공장 중 두 곳은 생산 물량 부족으로 고용 안정이 위협받고 있는 상황”이라며 “그 원인은 HMGMA 공장으로 물량을 이전했기 때문”이라고 꼬집었다.
