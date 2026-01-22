관세마저 철회한 트럼프… 그린란드 군사·자원 접근 늘리나
나토 사무총장과 그린란드 논의
트럼프 “정말 환상적인 일”
NYT “사이프러스 모델 거론”
도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드에 파병한 유럽 8개국을 상대로 ‘관세 폭탄’을 터뜨리겠다고 경고한 지 4일 만에 이를 철회했다. 그린란드 병합 수단으로 무력 사용도 배제했다. ‘타코(TA CO·트럼프는 항상 꽁무니를 뺀다)’라는 평가 속에 그린란드 내 미군기지 땅과 광물에 대한 소유권을 미국이 확보하는 방향으로 협상을 진행 중이라는 관측이 나온다.
스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에 참석한 트럼프 대통령은 21일(현지시간) 트루스소셜에 “마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과의 매우 생산적인 회담을 바탕으로 그린란드와 사실상 전체 북극 지역에 관한 미래 합의(a future deal)의 틀(framework)을 만들었다”며 “이러한 합의를 바탕으로 2월 1일 발효 예정이던 관세를 부과하지 않기로 했다”고 말했다. 그는 다보스에선 기자들에게 “정말 환상적인 일”이라며 “진정한 국가 안보와 국제 안보를 포함해 우리가 원한 모든 것을 얻었다”고 말했다.
‘합의 틀’의 구체적인 내용은 알려지지 않았다. 트럼프는 이후 CNBC방송 인터뷰에서 해당 합의가 “영원히” 지속될 것이라면서도, 그린란드 소유권 문제가 포함되는지에 대해서는 수차례 답변을 거부했다. 워싱턴포스트는 “해당 합의는 트럼프가 이전에 요구했던 완전한 주권적 소유권과는 거리가 먼 것으로 보인다”며 뤼터 사무총장이 나토 회원국의 영토를 이전하는 협상 권한은 없기 때문이라고 전했다.
트럼프는 또 “그린란드에 적용되는 골든돔(미국의 차세대 공중 미사일 방어체계)에 대해선 추가 논의가 진행 중”이라며 “논의가 진전됨에 따라 추가 정보가 제공될 것”이라고 밝혔다. 이어 “J D 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 스티브 위트코프 특사와 필요할 경우 다양한 다른 사람들이 협상을 맡을 것이며 그들은 나에게 직접 보고할 것”이라고 했다.
미국 매체 악시오스는 소식통을 인용해 그린란드에 대한 주권 존중 원칙과 1951년 미국과 덴마크 간 체결된 ‘그린란드 방위 협정’을 개정하는 방안이 담겼다고 전했다. 협정은 나토가 필요하다고 판단하면 미국이 그린란드에 군사기지를 건설하고 ‘방위지역’을 설정할 수 있도록 허용한다. 이 매체는 “안보 강화, 북극 내 나토 활동 확대, 원자재 추가 작업 관련 내용과 골든돔 배치로 러시아·중국의 ‘악의적 외부 영향력’ 대응도 포함됐다”고 설명했다.
뉴욕타임스(NYT)도 군사 지휘관들을 인용해 “뤼터 사무총장이 추진해 온 해결책”이라며 “덴마크가 미국에 군사기지 건설이 가능한 그린란드 소규모 영토의 주권을 양도하는 타협안이 논의됐다”고 보도했다. NYT는 그러면서 사이프러스의 영국 군사기지와 비교된다고 했다. 영국의 식민지였던 사이프러스는 1960년 독립을 선언하면서 영국·그리스·튀르키예(옛 터키) 3국 간 ‘협정’을 맺었다. 사이프러스 두 곳에 해군 기지를 세우고 주권을 영국이 갖는다는 내용이다. 월스트리트저널은 러시아와 중국이 그린란드 자원 개발을 막을 수 있는 우선협상권을 미국이 확보하는 방안도 포함됐다고 보도했다.
이날 트럼프는 다보스포럼 연설에서 그린란드 문제와 관련해 무력을 사용하지 않겠다고 말한 후 뤼터 사무총장과 회담을 진행했다. 다만 협상 타결에 대한 전망은 불확실하다. 사샤 팩세 덴마크 의원은 영국 일간 가디언에 “두 사람의 대화일 뿐 진정한 협상이 아니다”라며 “그린란드가 협상 테이블에 오르지 않는 한 어떤 합의도 있을 수 없다”고 비판했다.
워싱턴=임성수 특파원, 천금주 기자 joylss@kmib.co.kr
