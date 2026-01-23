“AI 인프라에 수천조원 더 필요”… ‘AI 거품론’ 또 일축한 젠슨 황
“광범위한 고용 창출” 주장도
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 인프라를 구축하는 데 앞으로도 수천조원이 더 필요할 것이라고 전망했다. 미국 월가 등에서 제기되는 ‘AI 거품론’을 다시 한번 일축한 것이다.
황 CEO는 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에 참석해 “AI 열풍은 인류 역사상 최대 규모의 인프라 구축을 시작하게 했다”며 “지금까지 수천억 달러가 투입됐지만 추가로 수조 달러 규모의 인프라가 증축돼야 한다”고 밝혔다. 글로벌 빅테크인 구글과 메타, 마이크로소프트, 아마존만 해도 지난해 AI 인프라에 3600억 달러 이상의 돈을 쏟아부었는데, 이는 시작에 불과하다는 얘기다.
황 CEO는 추가 투자가 필요한 인프라로 에너지와 칩·컴퓨팅, 클라우드 데이터센터, AI 모델, 애플리케이션 등을 들었다. 그는 이를 차곡차곡 쌓아올린 ‘5단 케이크’에 비유했다.
황 CEO는 조만간 거품이 꺼질 것이라는 지적을 두고는 “AI 거품은 투자 규모가 크기 때문에 발생하고, 투자 규모가 큰 이유는 5단에 이르는 AI 인프라를 구축해야 하기 때문”이라고 설명했다. 이어 AI를 ‘필수적인 국가 인프라’로 규정하면서 모든 국가가 AI를 도로나 전기와 같이 취급을 해야 한다고 강조했다.
특히 개발도상국 입장에선 AI가 선진국과의 기술 격차를 좁힐 기회라는 게 황 CEO 설명이다. 그는 AI를 제대로 활용하기 위해선 ‘AI 문해력’ 교육이 필요하다고 제언했다. 그러면서 “이 기회는 진정으로 특별하다고 생각한다”고 말했다.
AI가 사람의 일자리를 없앨 수 있다는 우려에 대해서도 조목조목 반박했다. 황 CEO는 “오히려 건설업과 제조업부터 소프트웨어 산업까지 광범위한 고용 창출로 이어질 것”이라며 “데이터센터 건설 수요 덕분에 배관공이나 전기기사, 건설 노동자들이 억대 연봉을 받을 수 있을 것”이라고 말했다. 또 “영상의학과 같은 분야에선 수요를 늘리고 간호처럼 인력 부족에 시달리는 분야에선 행정 업무를 처리하는 데 도움을 줄 것”이라고 덧붙였다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사