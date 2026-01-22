철원 체감 -36.8도… “세탁기도 못 돌려요” 노후 아파트 비명

서울은 영하 13.2도… 이번 겨울 최저

영하 12도 이하땐 고령자 사망 12%↑

주말까지 이어져… 내주 조금 풀릴듯

22일 서울 은평구의 한 빌라에서 배관수리업자가 얼어버린 수도계량기를 녹이고 있다. 이날 서울 아침 최저기온은 -13.2도로 이번 겨울 들어 가장 낮았다. 윤웅 기자

체감온도 영하 20도에 이르는 극심한 한파가 연일 기승을 부리면서 시민들이 일상에서 겪는 불편도 커지고 있다. 세탁기 사용을 금지하는 아파트가 늘고 있고, 일부 상가는 수도 동파 방지를 위해 단수 조치를 내렸다.



기상청에 따르면 22일 서울 아침 최저기온은 -13.2도로 이번 겨울 가장 낮은 기온을 기록했다. 강한 바람에 체감온도는 -20도 아래로 뚝 떨어졌다. 강원도 철원은 아침 최저기온이 -24.2도, 체감온도는 -36.8도까지 내려갔다. 다른 지역에서도 -10도 안팎의 강추위가 이어졌다.



시민들은 패딩과 모자, 마스크 등 방한용품으로 무장하고 있지만 강추위를 막기엔 역부족이다. 직장인 이모(30)씨는 “버스정류장 온열 의자에 앉았는데 공기가 너무 차가워서인지 온열 의자마저 차갑게 느껴졌다”고 말했다.



노후 아파트와 건물에서는 동파 방지에 안간힘을 쓰고 있다. 서울 관악구의 한 아파트 관리사무소는 지난 20일부터 세탁기 사용 금지 안내 방송을 하고 있다. 아파트 관계자는 “세탁기를 돌리면 배수구로 물이 흐르다가 얼고 이 여파로 아랫집 등에서 물이 역류하는 문제가 발생할 수 있다”고 말했다. 단수가 시행되는 건물도 있다. 금천구의 한 상가 빌딩은 ‘한파로 인한 단수 계획’을 안내하고 지난 19일부터 오는 28일까지 건물 내 수도 사용을 막고 있다. 화장실은 제외되지만 사무실 내 모든 수도가 대상이다.



한랭질환 우려도 커지고 있다. 국립기상과학원이 겨울철 사망률 증가와 기온 변화의 상관성을 분석한 결과 서울에서 일 최저기온이 -11.9도 이하가 되면 다음 날 질병 사망자 수는 평소보다 7.1% 증가한 것으로 나타났다. 특히 65세 이상 고령자의 경우 사망률이 11.6%까지 급증했다.





이번 한파는 장기전 양상이 될 것으로 보인다. 북극의 찬 공기가 한반도에 머물 것으로 전망되면서 주말까지 춥겠다. 이광연 기상청 예보분석관은 “서고동저(서쪽 고기압·동쪽 저기압)형 기압계와 상층 블로킹이 유지돼 찬 공기가 빠져나가지 못하고 한반도에 남아 있을 것으로 예상한다”며 “일요일인 25일까지 내륙을 중심으로 -10도를 밑도는 강추위가 이어지겠다”고 말했다. 23일 서울 아침 최저기온은 -12도로 예상됐다.



주말 이후 다음 주에는 한파를 불러온 서고동저형 기압계가 일부 완화되면서 추위가 조금 누그러질 전망이다. 그러나 여전히 찬 북풍 계열의 바람이 우세해 평년보다 낮은 기온이 이어지겠다고 기상청은 내다봤다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 체감온도 영하 20도에 이르는 극심한 한파가 연일 기승을 부리면서 시민들이 일상에서 겪는 불편도 커지고 있다. 세탁기 사용을 금지하는 아파트가 늘고 있고, 일부 상가는 수도 동파 방지를 위해 단수 조치를 내렸다.기상청에 따르면 22일 서울 아침 최저기온은 -13.2도로 이번 겨울 가장 낮은 기온을 기록했다. 강한 바람에 체감온도는 -20도 아래로 뚝 떨어졌다. 강원도 철원은 아침 최저기온이 -24.2도, 체감온도는 -36.8도까지 내려갔다. 다른 지역에서도 -10도 안팎의 강추위가 이어졌다.시민들은 패딩과 모자, 마스크 등 방한용품으로 무장하고 있지만 강추위를 막기엔 역부족이다. 직장인 이모(30)씨는 “버스정류장 온열 의자에 앉았는데 공기가 너무 차가워서인지 온열 의자마저 차갑게 느껴졌다”고 말했다.노후 아파트와 건물에서는 동파 방지에 안간힘을 쓰고 있다. 서울 관악구의 한 아파트 관리사무소는 지난 20일부터 세탁기 사용 금지 안내 방송을 하고 있다. 아파트 관계자는 “세탁기를 돌리면 배수구로 물이 흐르다가 얼고 이 여파로 아랫집 등에서 물이 역류하는 문제가 발생할 수 있다”고 말했다. 단수가 시행되는 건물도 있다. 금천구의 한 상가 빌딩은 ‘한파로 인한 단수 계획’을 안내하고 지난 19일부터 오는 28일까지 건물 내 수도 사용을 막고 있다. 화장실은 제외되지만 사무실 내 모든 수도가 대상이다.한랭질환 우려도 커지고 있다. 국립기상과학원이 겨울철 사망률 증가와 기온 변화의 상관성을 분석한 결과 서울에서 일 최저기온이 -11.9도 이하가 되면 다음 날 질병 사망자 수는 평소보다 7.1% 증가한 것으로 나타났다. 특히 65세 이상 고령자의 경우 사망률이 11.6%까지 급증했다.이번 한파는 장기전 양상이 될 것으로 보인다. 북극의 찬 공기가 한반도에 머물 것으로 전망되면서 주말까지 춥겠다. 이광연 기상청 예보분석관은 “서고동저(서쪽 고기압·동쪽 저기압)형 기압계와 상층 블로킹이 유지돼 찬 공기가 빠져나가지 못하고 한반도에 남아 있을 것으로 예상한다”며 “일요일인 25일까지 내륙을 중심으로 -10도를 밑도는 강추위가 이어지겠다”고 말했다. 23일 서울 아침 최저기온은 -12도로 예상됐다.주말 이후 다음 주에는 한파를 불러온 서고동저형 기압계가 일부 완화되면서 추위가 조금 누그러질 전망이다. 그러나 여전히 찬 북풍 계열의 바람이 우세해 평년보다 낮은 기온이 이어지겠다고 기상청은 내다봤다.장은현 기자 eh@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지