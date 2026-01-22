외환위기→IT 버블→금융위기→코로나→ 비상계엄 풍파 디딘 46년 여정
‘코스피 5000’이라는 대기록에 도달하기까지 한국 경제는 녹록잖은 날들을 지나왔다. 1980년 출발한 한국 증시는 위환위기와 정보기술(IT) 버블 붕괴, 글로벌 금융위기, 코로나19 팬데믹 등 거센 파고를 지나며 수차례 무너지고 다시 일어섰다. 46년 만에 다다른 5000이라는 숫자에는 경제사의 성장과 좌절이 고스란히 담겨 있다.
코스피는 1980년 1월 4일 시가총액을 기준(100)으로 처음 산출됐다. 9년 뒤인 89년 3월 31일 1000을 돌파했다. 유가·금리·달러 3저 효과로 대표되는 경제 호황 덕분이었다. 92년에는 외국인 직접투자가 허용되면서 코스피는 몸집을 더 키웠다. 그러다 97년 국제통화기금(IMF) 사태 여파로 이듬해 6월 16일 277.37까지 추락했다. 이후 IT 투자 열풍이 불면서 99년 1000선으로 복귀했다가 IT 거품 붕괴와 미국 9·11 테러 영향으로 400선까지 급락했다. 2007년 7월 펀드 투자 열풍으로 2000대까지 치솟은 코스피는 이듬해 글로벌 금융위기로 또 한번 1000선 밑으로 떨어졌다.
2017년 세계 반도체 경기 호황에 힘입어 코스피는 다시 2500선까지 상승했다. 그러나 미국 도널드 트럼프 1기 행정부가 촉발한 미·중 무역갈등으로 하락세로 전환했다. 2020년 코로나19 사태까지 겹치면서 다시 1500대로 뚝 떨어졌다가 동학개미운동에 힘입어 반등했다. 2021년 1월엔 3000을 넘겼다.
2024년 말 윤석열정부 비상계엄 여파로 2399.49까지 하락했다. 증시 부양을 내세운 이재명정부 출범과 함께 본격적인 상승 궤도에 올랐다. 지난해 6월 3000포인트를 회복하고, 10월 27일 4000시대에 진입했다. 코스피는 지난해 75.9% 상승하며 22일 장중 5000 고지에 올랐다.
