부상자 대거 복귀… KBL 순위 변동 예고

선두와 6위간 격차 6게임 불과

KCC, 허웅·훈 등 완전체 시동

KT, 김선형 복귀로 반등 기대

수원 KT의 간판 가드 김선형. 부상으로 두 달 넘게 경기에 나서지 못했던 그가 코트로 돌아온다. KBL 제공

프로농구 KBL 후반 레이스가 본격적으로 시작됐다. 순위 경쟁이 다소 싱겁게 흘러가려던 찰나 부상자들이 대거 복귀했다. 전열을 가다듬은 중위권 팀들이 리그 판도를 뒤흔들 태세다.



22일 경기 전 기준 창원 LG가 22승 10패로 선두를 달리고 있다. 그 뒤를 안양 정관장(22승 11패)이 0.5경기 차, 원주 DB(21승 12패)가 1.5경기 차로 바짝 뒤쫓고 있다. DB는 최근 홈 7연승을 달리며 기세가 매섭다. 다만 선두와 6위 수원 KT(17승 17패) 간 격차도 6게임에 그친다. 중위권 팀들도 흐름을 타면 얼마든지 선두권 도약을 넘볼 수 있는 상황이다.



개막 전 우승 후보로 꼽혔던 부산 KCC(17승 16패)는 현재 순위표 중간에 머물러 있다. 호화 라인업을 꾸려 ‘슈퍼팀’이라 불리던 팀이다. 하지만 시즌 시작과 함께 허웅·훈과 송교창, 최준용 등 핵심 선수들이 돌아가며 부상자 명단에 올랐다. 올 시즌 네 선수가 함께 선 경기는 손에 꼽을 정도다. 한때 악조건 속에서도 ‘잇몸 농구’로 7연승을 달렸지만 최근 5경기에서 1승 4패를 기록했다.



후반기엔 완전체 전력을 가동하며 반등을 노린다. 전날 경기에서 최준용을 제외하곤 모두 복귀했다. 당장 23일 LG와의 경기에서 올 시즌 3전 전패 수모를 씻어내고자 한다. LG는 올스타전 직전 시즌 처음으로 연패에 빠진 상태다.



KT도 간판 가드 김선형이 돌아온다. 올스타전 휴식기 이후 첫 경기였던 전날 엔트리에 합류하며 복귀에 시동을 걸었다. 김선형은 발뒤꿈치 통증으로 지난해 11월 이후 두 달 넘게 경기에 나서지 못했다. 그의 빈자리는 컸다. 올 시즌 평균 10.6점, 4.3도움을 기록하던 중이었다. 김선형이 이탈한 후 KT는 4위에서 6위로 떨어졌다.



특히 최근 상황이 좋지 않던 터에 한숨을 돌리게 됐다. 김선형의 자리를 메워오던 조엘 카굴랑안이 지난 8일 전방 십자인대 파열로 전력에서 이탈했다. 여기에 주전 센터 하윤기마저 발목 부상으로 수술대에 오르게 됐다. 신인 가드 강성욱의 기대 이상 활약으로 힘겹게 중위권에서 버티던 중이다.



6강이 뚜렷한 가운데 탈꼴찌 싸움도 치열하게 벌어지고 있다. 7위 고양 소노(12승 20패)와 꼴찌인 10위 서울 삼성(10승 21패) 간 격차가 단 1.5경기일 만큼 촘촘하게 순위표에 자리하고 있다. 매 경기 꼴찌가 달라질 정도다. 소노는 최근 이정현과 이재도가 나란히 복귀하면서 6강 진입도 벼르고 있다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 프로농구 KBL 후반 레이스가 본격적으로 시작됐다. 순위 경쟁이 다소 싱겁게 흘러가려던 찰나 부상자들이 대거 복귀했다. 전열을 가다듬은 중위권 팀들이 리그 판도를 뒤흔들 태세다.22일 경기 전 기준 창원 LG가 22승 10패로 선두를 달리고 있다. 그 뒤를 안양 정관장(22승 11패)이 0.5경기 차, 원주 DB(21승 12패)가 1.5경기 차로 바짝 뒤쫓고 있다. DB는 최근 홈 7연승을 달리며 기세가 매섭다. 다만 선두와 6위 수원 KT(17승 17패) 간 격차도 6게임에 그친다. 중위권 팀들도 흐름을 타면 얼마든지 선두권 도약을 넘볼 수 있는 상황이다.개막 전 우승 후보로 꼽혔던 부산 KCC(17승 16패)는 현재 순위표 중간에 머물러 있다. 호화 라인업을 꾸려 ‘슈퍼팀’이라 불리던 팀이다. 하지만 시즌 시작과 함께 허웅·훈과 송교창, 최준용 등 핵심 선수들이 돌아가며 부상자 명단에 올랐다. 올 시즌 네 선수가 함께 선 경기는 손에 꼽을 정도다. 한때 악조건 속에서도 ‘잇몸 농구’로 7연승을 달렸지만 최근 5경기에서 1승 4패를 기록했다.후반기엔 완전체 전력을 가동하며 반등을 노린다. 전날 경기에서 최준용을 제외하곤 모두 복귀했다. 당장 23일 LG와의 경기에서 올 시즌 3전 전패 수모를 씻어내고자 한다. LG는 올스타전 직전 시즌 처음으로 연패에 빠진 상태다.KT도 간판 가드 김선형이 돌아온다. 올스타전 휴식기 이후 첫 경기였던 전날 엔트리에 합류하며 복귀에 시동을 걸었다. 김선형은 발뒤꿈치 통증으로 지난해 11월 이후 두 달 넘게 경기에 나서지 못했다. 그의 빈자리는 컸다. 올 시즌 평균 10.6점, 4.3도움을 기록하던 중이었다. 김선형이 이탈한 후 KT는 4위에서 6위로 떨어졌다.특히 최근 상황이 좋지 않던 터에 한숨을 돌리게 됐다. 김선형의 자리를 메워오던 조엘 카굴랑안이 지난 8일 전방 십자인대 파열로 전력에서 이탈했다. 여기에 주전 센터 하윤기마저 발목 부상으로 수술대에 오르게 됐다. 신인 가드 강성욱의 기대 이상 활약으로 힘겹게 중위권에서 버티던 중이다.6강이 뚜렷한 가운데 탈꼴찌 싸움도 치열하게 벌어지고 있다. 7위 고양 소노(12승 20패)와 꼴찌인 10위 서울 삼성(10승 21패) 간 격차가 단 1.5경기일 만큼 촘촘하게 순위표에 자리하고 있다. 매 경기 꼴찌가 달라질 정도다. 소노는 최근 이정현과 이재도가 나란히 복귀하면서 6강 진입도 벼르고 있다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지