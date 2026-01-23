시사 전체기사

HS효성 조현상, 다보스 광폭 행보… “공급망 협력”

입력:2026-01-23 00:42
화학 거버너스 미팅 등 참석
캐나다 장관·인도 주총리 회동


조현상(사진 오른쪽) HS효성 부회장이 세계경제포럼(WEF) 연차총회(다보스포럼)에 참석해 글로벌 산업 리더 및 각국 정부 고위 인사들과 교류했다.

22일 HD효성에 따르면 조 부회장은 주요 화학기업 최고경영진들이 모여 글로벌 화학 산업의 미래를 논의하는 ‘화학 거버너스 미팅’에 공식 초청받아 참석했다. 이 자리에는 독일 바스프, 미국 다우, 사우디아라비아 사빅 등 글로벌 주요 화학 기업 10여개사가 참여했다.

조 부회장은 글로벌 화학기업 리더들을 만나 전 세계적 공급망을 둘러싼 지정학적 리스크가 화학산업에 미치는 영향, 중동 및 중국의 설비 증설이 가져올 장기적 파급효과에 대한 대응 전략 등을 논의했다. HS효성이 생산하는 친환경 소재와 저탄소 전환 사업을 소개하고 지속가능한 성장 방안에 대한 의견도 나눴다.

조 부회장은 프랑수아-필립 샴페인 캐나다 재무장관과도 회동했다. 조 부회장은 북미 지역을 포함한 글로벌 공급망에 한국과 한국 기업들이 크게 기여하고 있다고 강조하면서 한국에 대한 지속적인 지원을 부탁했다고 한다.

조 부회장은 또 데벤드라 파드나비스 인도 마하라슈트라 주총리를 만나 인도 시장 공략을 위한 현지 투자 계획에 대해 얘기를 나눴다. 마하슈트라주는 인도 전체 산업 생산의 15%, 국내총생산(GDP)의 약 14.7%를 차지하는 인도 최대 산업 거점 지역이다. 파드나비스 주총리는 이 지역 투자를 요청한 것으로 전해졌다.

조 부회장은 “앞으로도 국가와 기업의 발전을 위해 각국 기업 및 정부와 소통을 강화하고 친환경·저탄소 전환과 안정적인 글로벌 공급망 구축을 위한 협력을 지속해 나가겠다”고 말했다.

허경구 기자 nine@kmib.co.kr

