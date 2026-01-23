통역사 역 김선호 “이탈리아어 발음 칭찬에 정말 기뻤다”

[And 방송·문화]

넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’ 주연

고윤정과 호흡… K로맨스 저력 입증

“연기 단점만 보여… 더 잘하고 싶다”

넷플릭스 제공

“제 욕심은 하나밖에 없어요. 연기를 더 잘하고 싶다는 생각뿐이에요. ‘어디에 있을 법하다’는 말만 들어도 충분해요.”



22일 서울 종로구의 한 카페에서 만난 배우 김선호(39·사진)는 인터뷰 내내 ‘연기’라는 단어를 가장 많이 꺼냈다. 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’를 세 번째 정주행 중이라는 그는 “볼수록 내 연기의 단점만 보인다”며 스스로를 향한 냉정함과 작품에 대한 애정을 동시에 드러냈다.



지난 16일 공개된 이 작품은 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡으며 벌어지는 예측 불가 로맨틱 코미디다. ‘주군의 태양’ ‘환혼’ ‘호텔 델루나’ 등을 쓴 홍자매의 신작이라는 점에서 기대를 모았다. 공개 3일 만에 넷플릭스 글로벌 비영어 TV 부문 2위, 전 세계 36개국 톱10에 진입하며 ‘K로맨스’의 저력을 재입증했다.



김선호는 주호진 역을 맡아 배우 고윤정과 호흡을 맞췄다. tvN ‘갯마을 차차차’ 이후 5년 만의 로맨틱 코미디 복귀지만, 그는 장르보다는 작품 자체에 끌렸다. 그는 “사람마다 각자의 언어가 다르고, 그 차이를 맞춰가는 설정이 감동적이었다”며 “홍자매 작품에 대한 신뢰에 더해 연기적으로 도전해보고 싶은 캐릭터라는 확신이 있었다”고 했다.



그가 주호진을 풀어낸 키워드는 ‘거리감’이다. 그는 “주호진은 타인의 말은 정확히 전달하지만 자신의 감정에는 서툰 인물”이라며 “통역사는 항상 한 발짝 뒤에 서 있는 사람이다. 그 단정한 거리감이 인물의 핵심이라고 봤다”고 말했다.



스스로를 ‘파워 F’라고 말하는 김선호에게 주호진은 명확한 ‘T’ 성향의 인물이었다. 간극을 메우는 과정에서 고윤정의 도움이 컸다. 김선호는 “처음엔 호진의 감정이 이해 안 되는 지점이 많았다. 그래서 고윤정 배우와 역할을 바꿔 대본을 읽고 ‘이 장면에서 왜 이런 선택을 할까’ 같은 이야기를 많이 나눴다”며 “그 과정에서 캐릭터가 설득됐고 연기적으로도 많은 도움을 받았다”고 고마움을 전했다.



김선호는 “현장에서 무엇보다 행복하게 연기해야 한다는 게 내 연기 철학인데 고윤정 배우도 똑같은 생각을 하고 있었다. 목표가 같다는 게 정말 기뻤다”고 말했다. 그는 “밥 먹고 산책하고 이야기하면서 전 스태프가 가족처럼 가까워졌다. 윤정이는 이미 다 친해져 있더라”며 웃었다.



다중언어 통역사 설정을 위해 그는 일본어와 영어, 이탈리아어 등을 약 4개월간 준비했다. 그는 “정말 어려웠다. 선생님들을 만나서 대본을 펴놓고 발음과 뉘앙스를 계속 수정했다”며 “이탈리아 시청자들이 ‘발음 괜찮다’고 말해줬을 때 특히 기뻤다”고 전했다.



치열한 준비의 바탕에는 꾸준한 연극 무대가 있다. 그는 “같은 역할을 연기하는 다른 배우들의 해석을 보고 받은 충격이 드라마와 영화 현장에서 즉각적으로 감정을 꺼내는 데 큰 도움이 된다”고 말했다. 그는 다음 달 13일 개막하는 연극 ‘비밀통로’ 무대에도 오른다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 619 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. “제 욕심은 하나밖에 없어요. 연기를 더 잘하고 싶다는 생각뿐이에요. ‘어디에 있을 법하다’는 말만 들어도 충분해요.”22일 서울 종로구의 한 카페에서 만난 배우 김선호(39·)는 인터뷰 내내 ‘연기’라는 단어를 가장 많이 꺼냈다. 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’를 세 번째 정주행 중이라는 그는 “볼수록 내 연기의 단점만 보인다”며 스스로를 향한 냉정함과 작품에 대한 애정을 동시에 드러냈다.지난 16일 공개된 이 작품은 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡으며 벌어지는 예측 불가 로맨틱 코미디다. ‘주군의 태양’ ‘환혼’ ‘호텔 델루나’ 등을 쓴 홍자매의 신작이라는 점에서 기대를 모았다. 공개 3일 만에 넷플릭스 글로벌 비영어 TV 부문 2위, 전 세계 36개국 톱10에 진입하며 ‘K로맨스’의 저력을 재입증했다.김선호는 주호진 역을 맡아 배우 고윤정과 호흡을 맞췄다. tvN ‘갯마을 차차차’ 이후 5년 만의 로맨틱 코미디 복귀지만, 그는 장르보다는 작품 자체에 끌렸다. 그는 “사람마다 각자의 언어가 다르고, 그 차이를 맞춰가는 설정이 감동적이었다”며 “홍자매 작품에 대한 신뢰에 더해 연기적으로 도전해보고 싶은 캐릭터라는 확신이 있었다”고 했다.그가 주호진을 풀어낸 키워드는 ‘거리감’이다. 그는 “주호진은 타인의 말은 정확히 전달하지만 자신의 감정에는 서툰 인물”이라며 “통역사는 항상 한 발짝 뒤에 서 있는 사람이다. 그 단정한 거리감이 인물의 핵심이라고 봤다”고 말했다.스스로를 ‘파워 F’라고 말하는 김선호에게 주호진은 명확한 ‘T’ 성향의 인물이었다. 간극을 메우는 과정에서 고윤정의 도움이 컸다. 김선호는 “처음엔 호진의 감정이 이해 안 되는 지점이 많았다. 그래서 고윤정 배우와 역할을 바꿔 대본을 읽고 ‘이 장면에서 왜 이런 선택을 할까’ 같은 이야기를 많이 나눴다”며 “그 과정에서 캐릭터가 설득됐고 연기적으로도 많은 도움을 받았다”고 고마움을 전했다.김선호는 “현장에서 무엇보다 행복하게 연기해야 한다는 게 내 연기 철학인데 고윤정 배우도 똑같은 생각을 하고 있었다. 목표가 같다는 게 정말 기뻤다”고 말했다. 그는 “밥 먹고 산책하고 이야기하면서 전 스태프가 가족처럼 가까워졌다. 윤정이는 이미 다 친해져 있더라”며 웃었다.다중언어 통역사 설정을 위해 그는 일본어와 영어, 이탈리아어 등을 약 4개월간 준비했다. 그는 “정말 어려웠다. 선생님들을 만나서 대본을 펴놓고 발음과 뉘앙스를 계속 수정했다”며 “이탈리아 시청자들이 ‘발음 괜찮다’고 말해줬을 때 특히 기뻤다”고 전했다.치열한 준비의 바탕에는 꾸준한 연극 무대가 있다. 그는 “같은 역할을 연기하는 다른 배우들의 해석을 보고 받은 충격이 드라마와 영화 현장에서 즉각적으로 감정을 꺼내는 데 큰 도움이 된다”고 말했다. 그는 다음 달 13일 개막하는 연극 ‘비밀통로’ 무대에도 오른다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지