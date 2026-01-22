당정 ‘주가 누르기 방지법’ 만든다
5000 찍은날 李·與특위와 오찬
3차 상법 개정 조속처리 공감대
정부·여당이 코스피 5000 안착을 위해 ‘주가 누르기 방지법’ 등 추가 입법에 나선다. 이재명 대통령도 3차 상법 개정안의 조속한 통과를 여당에 당부했다.
오기형 더불어민주당 코스피5000특위 위원장은 22일 청와대에서 이 대통령과 위원들 간 오찬 이후 기자들과 만나 “이소영 의원이 대표발의한 주가 누르기 방지법을 추진해 보자는 공감대가 형성됐다”고 밝혔다. 주가 누르기 방지법은 이 의원이 지난해 5월 발의한 상속세 및 증여세법 일부 개정안을 뜻한다. 기업 오너가 2·3세에게 기업을 물려줄 때 주식을 상속하려면 주가가 높을수록 높은 상속·증여세를 부담해야 한다. 이를 회피하기 위해 일부 상장사는 주가를 일부러 낮게 유지하려는 관행이 있다.
법안은 이러한 관행이 한국 주식시장의 전반적인 저평가를 불렀다는 관점에서 발의됐다. 상장회사 주가를 평가할 때 주가순자산비율(PBR) 0.8 미만인 기업의 경우 비상장회사의 평가방법을 따르되 순자산 가치의 80% 밑으로는 평가할 수 없게 하는 내용을 담았다. 오 위원장은 “주가지수 5000 기준으로 코스피 PBR이 1.6을 살짝 넘는데 신흥국 기준으로 하면 2.2, 선진국은 4.01”이라며 “코리아 디스카운트 해소를 위한 제도 개혁은 계속돼야 한다”고 말했다.
아울러 기업의 자기 주식을 의무적으로 소각하게 하는 내용의 3차 상법 개정안 또한 속도를 낼 전망이다. 오 위원장은 “3차 상법 개정 등 지속적인 자본시장 성장을 위해 당청이 노력하는 한편 자사주 외에도 기업 중복상장 문제를 해결하기 위한 제도 개선에 적극적이어야 한다는 얘기도 나눴다”고 설명했다.
