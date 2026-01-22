한국 우주 데이터센터 건립 논의, 이제 막 걸음마 뗐다
한국의 우주 데이터센터 건립 논의는 이제 막 걸음마를 뗀 수준이지만 향후 개발 전망이 어두운 건 아니다. 미국과 중국을 제외하면 전 세계가 비슷한 수준인 데다 반도체, 통신 등 한국의 선진화된 기술을 접목하면 블루오션을 선점할 수 있다는 낙관론도 있다. 국내에서는 민간을 중심으로 개발이 시작됐고 우주항공청도 연구개발 계획 수립 단계에 돌입했다.
민간에서는 스타트업을 중심으로 우주 데이터센터의 가능성을 입증할 초기 단계의 위성 개발이 추진되고 있다. 한국항공우주연구원 원장을 역임한 김승조 서울대 항공우주공학과 명예교수는 지난해 우주 데이터센터를 개발하는 스타트업 ‘스페이스D’를 설립하고 위성 개발에 나섰다.
김 교수는 22일 “개발 기회가 없었을 뿐 한국은 우주 데이터센터를 구현할 기술력을 충분히 갖추고 있다”며 “길을 닦는다는 생각으로 선제적으로 위성을 쏘고 국가적 차원의 논의에도 참여할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “미·중 외에는 기술력이나 가격 경쟁력 면에서 큰 차이가 없기 때문에 한국이 빠르게 따라가는 것이 중요하다”고 강조했다. 스페이스D는 2년 내 슈퍼컴퓨터를 탑재한 소형 위성을 쏘아 올려 기술력을 입증한 뒤 사업을 확장한다는 계획이다.
우주발사체 개발 기업 이노스페이스도 지난해 11월 아랍에미리트(UAE) 기업 ‘마다리 스페이스’와 UAE 우주 데이터센터 공동 구축을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 아시아 유일의 글로벌 위성 지상국 서비스 기업인 컨텍은 2028년까지 독자적 우주 데이터센터 구축을 목표로 세웠다. 데이터센터와 신호를 주고받는 지상국은 우주 데이터센터의 핵심 요소로 꼽힌다.
오현웅 한국항공대 항공우주공학과 교수는 “한국은 우주 데이터센터 기반이 되는 반도체, IT 기술이 높은 수준에 있기 때문에 해외와 격차를 좁히는 건 어렵지 않다고 본다”며 “방사선 차폐 등의 과제가 있지만, 우주 환경에서의 데이터를 많이 축적해왔기 때문에 실증만 거치면 해결할 수 있다”고 말했다. 다만 “막대한 비용이 들고 국가 주도로 갈 수밖에 없어서 정부가 신속하게 사업 추진 방향을 정리할 필요가 있다”고 덧붙였다.
우주청은 지난 2일 발표한 올해 신규 프로젝트 탐색연구사업 과제에 우주 데이터센터 핵심기술 개발 기획연구를 포함했다. 예산 1억원 규모의 이 과제는 본격적 연구에 앞서 계획을 수립하는 차원으로 진행된다. 우주청 관계자는 “세계적으로 각광받는 우주 데이터센터 사업을 한국은 어떤 식으로 접근해야 할지 로드맵을 찾자는 취지”라고 말했다.
