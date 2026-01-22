‘AI가 전화하고 현장 출동 조치’… 경기도, 고독사 예방 체계 고도화
생활패턴 파악, 위험 조기포착
휴일 관제 등 운영체계 강화
생활 데이터와 인공지능(AI)을 활용해 고독사 위험을 조기 감지하고 즉각 대응하는 경기도의 AI 기반 돌봄 서비스가 확대된다.
경기도는 전력 사용량, 통신 기록, 활동량 등 일상생활 데이터를 AI로 분석해 고독사 위험 가능성을 예측하고 신속 대응하는 ‘AI 기반 고독사 예방·대응 서비스’를 올해도 이어간다고 22일 밝혔다.
이 서비스는 1인 가구를 중심으로 생활 패턴 변화를 상시 모니터링해 위험 신호를 빠르게 포착하고, 자동 안부 확인부터 현장 대응까지 이어지는 체계를 갖춘 것이 특징이다. 걸음 수나 전력·통신 사용량이 평소보다 눈에 띄게 감소하면 AI가 이상 징후로 판단해 전화 연결을 시도한다. 전화 응답이 없을 경우 관제팀이 재차 안부를 확인하고, 이후에도 연락이 닿지 않으면 복지 담당 공무원에게 즉시 알림이 전달돼 가정 방문이나 긴급 출동 등 현장 조치로 이어진다.
도는 지난해 휴일 관제 서비스를 확대하고 출동 서비스를 도입해 주말과 공휴일에도 대응이 가능하도록 운영 체계를 강화했다. 실제로 연락이 닿지 않던 대상자의 주거지를 직접 방문해 위기 상황을 확인하고 119 출동 등으로 연결된 사례도 세 차례 발생하는 등 실질적인 성과를 거뒀다.
이 서비스는 현재 하남·파주·안산·성남·여주·시흥·안성·양평 등 도내 8개 시·군에서 운영 중이다. 도는 서비스 효과를 바탕으로 참여를 희망하는 시·군을 추가 모집해 단계적으로 사업을 확대할 계획이다.
올해는 전용 애플리케이션 ‘똑D’를 활용한 외출 유도 이벤트와 두뇌 활동 게임도 새롭게 도입한다. 일상 활동을 늘려 사회적 고립을 예방하고 인지 저하를 늦추기 위한 것으로, 외출 실천이나 인지 활동 참여 시 인센티브도 제공할 예정이다.
이어진빛 경기도 AI프런티어정책과장은 “2023년 전국 고독사 발생 3661건 중 경기도가 922건으로 전체의 25.2%를 차지했다”며 “AI 기반 고독사 예방·대응 서비스의 완성도를 높여 고독사 발생을 줄이고 이 서비스를 전 시·군으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
