기후장관, 판다 모실 채비… 한쌍 한국행 결정 초읽기
광주 우치동물원 수용 여건 점검
이 대통령이 제안… 사업비 350억
정부가 중국 판다의 한국행 대비에 팔을 걷어붙였다. 지난 5일 한·중 정상회담에서 이재명 대통령이 시진핑 주석에게 제안한 판다 한 쌍 대여가 조만간 결정될지 주목된다.
김성환 기후에너지환경부 장관은 22일 광주 우치동물원을 방문해 판다 대여에 대비한 동물원 수용 여건을 점검했다. 우치동물원은 이 대통령이 중국에서 들어올 판다가 머물 공간으로 언급한 곳이다. 김 장관은 이날 동물원 측으로부터 시설 및 인력 운영 현황, 야생동물 사육 및 진료 경험, 판다 보호시설 조성 계획 등을 보고받았다. 우치동물원을 보유한 광주시의 지원 의지도 확인했다.
기후부와 동물원은 관람·관리 동선의 효율성 등을 고려해 판다 보호시설을 동물원 입구 좌측에 4300㎡ 규모로 조성하기로 하는 등 구체적인 장소까지 가닥을 잡았다. 시설 건립은 1년 6개월~2년에 걸쳐 약 350억원 사업비가 소요될 전망이다. 판다 한 쌍의 한국행이 실현되면 사육비와 중국이 파견할 전문 사육사 인건·활동비 등에 연간 최소 10억원의 경비가 든다.
기후부는 중국의 야생동물 관리 당국인 국가임업초원국과 실무 협의를 진행 중이다. 중국은 2016년 판다 아이바오와 러바오를 한국에 보낸 적이 있고, 이 두 마리는 중국 바깥에선 드물게 자연 교미로 푸바오(사진) 등 새끼 3마리를 낳아 주목받았다. 정부 내에선 최근 해빙기에 진입한 한·중 관계 등을 근거로 중국 정부가 판다 대여를 승인할 가능성이 크다고 보고 있다. 기후부 관계자는 “중국 쪽에서 시설 요건을 까다롭게 봐 만반의 준비가 필요하다”고 말했다.
황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
