인천시, 5년간 청년정책에 1조1766억원 투입
제2차 청년정책 기본계획 확정
성장·정착·자립 체계적 뒷받침
인천시는 최근 청년정책조정위원회를 열어 ‘인천시 제2차 청년정책 기본계획(2026∼2030)’을 심의·확정했다고 22일 밝혔다.
이번 기본계획은 변화된 정책 환경과 인천 청년 실태조사 결과를 반영해 수립됐다. 향후 5년간 청년의 삶 전반을 아우르는 중장기 청년정책의 방향과 실행 전략을 담았다.
전국적으로 청년인구 감소가 이어지는 가운데 인천은 청년 전입이 전출을 꾸준히 상회하며 최근 3년간 약 1만명 규모의 청년 순유입을 유지하고 있다. 감소세를 보이던 청년인구는 지난해 처음으로 증가세로 전환되며 의미 있는 변화를 나타냈다.
이에 시는 단편적 지원을 넘어 청년의 성장·정착·자립을 체계적으로 뒷받침하는 종합 정책 체계가 필요하다고 판단했다. 이에 따라 이번 기본계획의 비전을 ‘청년의 활력으로 미래를 여는 포용도시 인천’으로 설정했다. 또 추진 목표는 미래 역량과 주도성을 갖춘 성장 지원, 공정한 기회 보장을 위한 포용적 안전망 구축, 정주 여건과 자립 기반 강화를 통한 지속가능한 도시 실현 등으로 잡았다.
시는 이를 토대로 5년간 일자리, 교육·직업훈련, 주거, 금융·복지·문화, 참여·기반 등 5대 분야에서 69개 과제를 단계적으로 추진할 예정이다. 관련 사업비는 국비·시비·군·구비를 연계해 총 1조1766억원이 투입된다.
인천시 관계자는 “앞으로 5대 분야 정책을 유기적으로 연계해 청년이 인천에서 배우고 일하며 정착·참여하는 전 과정을 지원하는 정책 생태계를 구축하겠다”며 “청년의 성장과 정착을 도시 경쟁력으로 연결하고 청년정책을 지속적으로 고도화해 나갈 방침”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
