LG CNS·한은, ‘AI 디지털화폐 자동결제’ 실증
AI에이전트가 구매결정·결제
“AI 수행 차세대 결제인프라 구현”
LG CNS는 한국은행과 협력해 인공지능(AI)이 상품 탐색부터 구매 결정, 결제까지 수행하는 ‘에이전틱 AI 기반 디지털화폐 자동결제 시스템’을 국내 최초로 실증했다고 22일 밝혔다. 이번 실증은 한은이 지난해부터 진행 중인 ‘프로젝트 한강’의 일환이다.
LG CNS는 “디지털화폐 플랫폼을 활용해 AI가 상거래 전 과정을 자율적으로 수행하는 차세대 결제 인프라를 구현했다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.
LG CNS와 한은은 이번 실증에서 디지털 콘텐츠 크리에이터를 가상의 페르소나로 설정하고, 콘텐츠 제작을 위해 여러 플랫폼에서 콘텐츠 소스를 구매하는 상거래 환경을 가정했다. 이를 바탕으로 AI 에이전트가 상품 탐색과 비교, 구매 결정을 수행하는 자동화 시나리오를 구현하고 기술적인 안정성·실효성을 검증했다.
이 시스템은 구매자와 판매자 에이전트가 권한 범위 내에서 자율 통신하도록 설계됐다. 디지털화폐 플랫폼에서 구매자와 판매자 전자지갑 간 예금 토큰이 이체되는 방식으로 자동결제가 이뤄진다.
향후 한은 스테이블코인 등을 결제 수단으로 지원할 수 있도록 연구를 지속할 계획이다. 김홍근 LG CNS 디지털비즈니스사업부장(부사장)은 “한은이 미래 결제 인프라를 선제적으로 준비할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
