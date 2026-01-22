“외제차, 양식장에 고의로 빠뜨려”… 억대 보험사기 일당 적발
전북경찰, 9개월간 수사 범행확인
친인척·동창 공모, 고의사고 위장
고가의 외제차량을 하천과 양식장 등에 빠뜨려 억대 보험금을 가로챈 일당이 경찰에 적발됐다.
전북경찰청은 보험사기방지특별법 위반 혐의로 A씨 등 2명을 구속하고 B씨 등 3명을 불구속 입건해 수사 중이라고 22일 밝혔다.
A씨 등은 2023년 4월과 2025년 3월 외제차량 2대를 하천과 양식장에 고의로 빠뜨린 뒤 차량 전손 처리비 명목으로 보험금을 타낸 혐의를 받는다. 이들은 “양식장이 매물로 나와 이를 보러 갔다가 운전 미숙으로 물에 빠졌다”는 식으로 보험사 측을 속였다. 2023년 11월에는 국산 고급차량을 몰다 일부러 충돌하는 방식으로 보험금을 챙기는 등 3차례 총 1억6800만원을 편취했다.
경찰은 ‘보험사기가 의심된다’는 제보를 받은 뒤 약 9개월간 수사를 진행했다. 경찰 조사에서 A씨와 양식장 주인은 서로 알고 지내던 사이라는 점이 드러났다. 경찰은 이들이 사전에 차를 물에 빠뜨리기로 공모한 정황도 파악했다. 또 일당이 친인척 또는 고등학교 동창 관계로 가까운 사이라는 점을 확인했다.
A씨 등은 “보험금을 많이 받을 수 있는 외제차량과 고급 세단을 중고로 구입해 사고를 냈다”고 진술하며 혐의를 인정했다. 이들은 보험금 수령을 위해 가해자와 피해자의 역할을 나눠 허위 교통사고를 꾸미는 수법을 사용하기도 했다.
경찰은 재범 우려 등을 고려해 A씨 등 주범 2명 신병을 확보한 뒤 추가 수사를 하고 있다.
전북경찰청은 지난해 보험사기 특별단속에 나서 90명을 검거했다. 이들이 편취한 보험금은 10억9000만원에 달했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
