민주, 혁신당에 합당 제안… 선거용 이합집산 시동

정청래 깜짝 발표, 당내 거센 반발

조국 “국민 뜻 따라 논의하고 결정”

더불어민주당 정청래 대표가 22일 국회에서 조국혁신당과의 합당을 제안하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 22일 조국혁신당에 “우리와 합치자”며 합당을 전격 제안했다. 조국 혁신당 대표는 숙고를 거쳐 국민과 당원 뜻에 따라 결정하겠다고 밝혔다. 합당이 성사된다면 6·3 지방선거를 4개월여 앞두고 174석의 거대 여당이 탄생하는 것이어서 정치 지형이 크게 요동칠 전망이다.



정 대표는 오전 국회에서 긴급 기자회견을 열어 “이재명정부 출범을 위한 대선을 같이 치렀다. 이번 6·3 지방선거도 같이 치렀으면 좋겠다”며 “조속히 실무 테이블이 만들어지길 바란다”고 말했다. 이어 “이재명정부의 성공, 지방선거의 승리가 시대정신이며 민주당과 혁신당이 추구하는 시대정신이 다르지 않다”고 강조했다. 그러면서 “민주당과 혁신당이 이제 시대정신에 입각해 이재명정부의 성공이라는 공동목표를 위해 원팀으로 같이 뛰어야 한다. 혁신당의 화답을 기다리겠다”고 말했다.



조 대표는 40분쯤 뒤 전북 전주 전북도당 당사에서 열린 현장 최고위원회의에서 “이재명정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에 동의한다”고 응답했다. 다만 “국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 논의하고 결정할 것”이라며 당의 절차에 따라 숙의 절차를 거치겠다는 뜻을 밝혔다.



정 대표는 전날 오후 미리 조 대표를 만나 합당 제안 의사를 공식 전달했고, 청와대에도 발표 계획을 알렸다. 다만 당 최고위원들은 기자회견 직전 설명을 들었다고 한다. 이 때문에 당 안팎에선 정 대표의 깜짝 제안 방식과 절차를 놓고 거센 반발이 일었다. 비청(비정청래)계 강득구 최고위원은 페이스북에 “(비공개 최고위에서) 한 대 얻어맞은 듯한 큰 충격을 받았다. 깊은 자괴감과 함께 심한 모멸감을 느꼈다”고 적었다.



당청 간 사전 교감이 있었는지를 두고도 논란이 커지자 홍익표 청와대 정무수석은 “양당의 통합은 이재명 대통령의 평소 지론”이라며 “논의가 잘 진행되기를 지켜보겠다”고 말했다. 정 대표로부터 연락받은 시점을 묻는 말에는 “전날 오후 국회에서 정 대표와 만나고서 청와대로 돌아온 이후”라고 전했다.



김혜원 윤예솔 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr



