트로트 넘어 EDM 도전… 최수호, 미니 2집 컴백
“늘 새로운 모습에 대한 갈망 있다”
타이틀곡 ‘큰거온다’… 또 한 번 변신
“가수도 어쩌면 의사와 비슷한 직업인 것 같아요. 아픈 마음을 안고 온 분들이 제 노래를 듣고 웃을 때 가장 보람을 느낍니다.”
이번 컴백을 관통하는 가수 최수호(23·사진)의 태도이자 방향이다. 무대 위에서 위로와 에너지를 건네온 그는 두 번째 미니앨범 ‘BIG IMPACT’로 또 한 번 변신에 나선다. 최수호는 21일 서울 용산구에서 열린 라운드 인터뷰에서 “더 많은 모습을 보여주고 싶어 1년도 안 돼 빠르게 돌아왔다”며 “설레는 마음으로 팬들의 반응을 기다리고 있다”고 말했다.
23일 발매되는 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘큰거온다’를 비롯해 ‘봄바람’ ‘SAD MOVIE’ ‘오래된 사진첩’ ‘별을 따라가’까지 총 5곡이 담겼다. ‘큰거온다’는 최수호의 첫 EDM 도전이다. 그는 “늘 새로운 모습에 대한 갈망이 있다”며 “‘가수는 제목을 따라간다’는 말처럼 제목을 듣자마자 마음이 움직였다”고 설명했다. 퍼포먼스도 강화했다. 그는 “뮤직비디오 촬영 6시간 중 5시간50분을 춤췄던 것 같다. 다음 날 하체 근육통이 심했다”며 웃었다.
앨범에는 안정훈, 전해성 등 이름 있는 작곡가들이 참여했다. 최수호는 “처음엔 기에 눌렸지만 알고 보니 모두 따뜻한 분들로 최고의 파트너였다”며 작업 과정을 돌아봤다. 후렴을 평소보다 두세 키 높게 설정했지만 “라이브는 전혀 걱정 없다”며 자신감도 내비쳤다.
한예종 출신 국악 전공자로 ‘미스터트롯’ ‘현역가왕’에서 모두 톱7에 들며 얼굴을 알린 최수호는 트로트에 EDM까지 더하며 스펙트럼을 넓히고 있다. 그는 “올해 목표는 단독 콘서트”라며 “멜론 차트 입성과 정규앨범에도 도전하고 싶다”고 밝혔다.
이다연 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사