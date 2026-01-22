대구·경북 행정통합, 다음 주 경북도의회 논의가 분수령
통합특별위·도의원총회 잇단 개최
정부 지원안 발표로 분위기 변화
“구체적 북부 발전안 제시가 답”
대구·경북 행정통합 논의가 중대 전환점을 맞는다. 열쇠를 쥔 경북도의회가 다음 주 임시회를 앞두고 ‘끝장토론’을 예고한 상황이다. 공전하던 통합 논의에 물꼬가 트일지, 다시 교착 상태에 빠질지 조만간 결정될 전망이다.
경북도의회는 오는 27일 경북·대구행정통합특별위원회 회의와 전체 도의원총회를 잇달아 열 예정이다. 28일 임시회를 하루 앞두고 열리는 이들 회의는 대구·경북 행정통합 논의 방향을 정하는 사실상 마지막 관문이 될 것으로 보인다.
도의회에선 그동안 통합을 둘러싼 찬반양론이 팽팽히 맞서 왔다. 하지만 최근에는 이전과는 상당히 달라진 기류가 감지된다. 이철우 경북지사와 김정기 대구시장 권한대행은 지난 20일 경북도청에서 만나 통합 의지를 확인했다. 정부의 전폭적인 지원 약속에 광역 지방정부 수장들의 의지가 단호해진 모습이었다. 이에 도의회 내부에서도 “이번 기회를 놓치면 지역 소멸을 막을 마지막 골든타임을 놓칠 수 있다”는 반응이 나오고 있다.
대구·경북 행정통합은 주민투표 대신 시·도의회 의결을 통해 추진하는 방향으로 가닥이 잡혔다. 대구시의회는 2024년 11월 동의안을 처리했고 경북도의회 의결이 남아 있는 상황이다.
최대 변수는 경북 북부의 민심이다. 북부권 의원들은 대구 중심의 일극 체제가 심화할 경우 도청 신도시를 비롯한 북부권이 소외될 것을 우려한다. 이들은 “대구·경북 내의 실질적인 균형발전 대책이 담보돼야 한다”고 주장한다.
북부 지역 단체장들도 같은 스탠스다. 권기창 안동시장은 22일 기자회견을 열고 “주민 공감대 없는 통합 추진에 반대한다. 6월 말이라는 시한을 정해두고 속도전을 하는 것도 잘못된 방법”이라고 말했다.
김학동 예천군수도 “경북도청 신도시가 아직 1단계 조성 수준에 머물러 있는 상황에서 통합이 추진되면 신도시 발전이 동력을 잃고 더 늦어질 수 있다는 걱정이 크다”고 말했다. 김 군수는 “북부 지역 균형발전이라는 명분으로 도청 이전이 추진됐던 만큼 통합 논의에도 북부권 발전을 담보할 구체적인 대책이 최우선으로 포함돼야 한다”고 강조했다.
북부권 의원들의 우려를 가라앉힐 구체적인 균형발전 청사진이 27일 도의원총회에서 제시될 가능성도 있다. 이 경우 28일 임시회에서 ‘통합 찬성 결의안’이 극적으로 채택될 수 있다. 경북도의회 관계자는 “찬반을 떠나 의원들 사이에서 ‘일단 의견을 모아 결단을 내려야 한다’는 공감대는 형성돼 있다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
