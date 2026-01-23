참전? 독자노선?… KT, ‘국가대표AI’ 패자부활전 고심
공식적으론 “검토한 바 없다”
재탈락 리스크·경영진 교체 변수
정부가 주관하는 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델’ 프로젝트의 ‘패자부활전’ 참여 여부를 두고 KT가 고심하고 있다.
무엇보다 정부 공고와 세부 심사 기준 등이 나오지 않은 상황에서 성급히 ‘참전’을 선언했다가 다시 탈락할 경우의 리스크가 만만치 않다. 현재가 KT 경영진 교체 과도기라는 점도 변수다. 다만 정부 영향력에서 자유롭지 않은 기간통신사업자로서 예선과 1차 평가에서 탈락한 네이버나 NC AI, 카카오처럼 바로 불참 의사를 밝히기가 쉽지 않은 처지다. 앞서 KT는 지난해 8월 5개 정예팀 선발 과정에서 탈락했다.
‘AI 3강’을 목표로 내건 정부로서도 패자부활전이 자칫 ‘스타트업 리그’로 흐를 수 있어 KT 행보를 주목하고 있다.
KT 관계자는 22일 “패자부활전 참여 여부에 대해 공식 검토한 바 없다”고 밝혔다. 업계에서는 KT가 내부적으로 참여에 따른 득실을 따지고 있다는 관측이 나온다. 과학기술정보통신부는 조만간 공모에 나설 예정이다. 선발된 1개 팀은 이르면 오는 7월 시행될 2차 평가에서 1차를 통과한 3개 팀(LG AI연구원·SK텔레콤·업스테이지)과 경쟁한다.
AI 정예팀에 선정되면 대규모 그래픽처리장치(GPU)와 데이터, 인재 채용 등 정책적 지원을 받게 된다. ‘국가대표 AI’라는 타이틀을 얻어 브랜드 가치 상승 효과도 기대할 수 있다. 여기에 통신 경쟁사인 SK텔레콤과 LG유플러스(LG AI연구원 컨소시엄)가 2차 단계에 진출해 있는 점도 KT의 재도전을 자극하는 요인이다.
반면 이미 자체 개발한 초거대 AI 모델 ‘믿:음 K 2.0’을 바탕으로 자주적 AI 고도화 작업을 진행 중이고, 차기 최고경영자(CEO)가 정식으로 취임하기 전에 장기 프로젝트 참여를 결정하기가 부담이 될 것으로 보인다. 박윤영 KT 대표이사 내정자는 오는 3월 주주총회를 거쳐 공식 취임할 예정이다.
정부는 말은 아끼면서도 KT 참여를 희망하는 분위기다. 한 정부 관계자는 “대기업이든 스타트업이든 최대한 많은 기업이 프로젝트에 참여해 경쟁하며 새로운 AI 모델을 만드는 게 프로젝트 목적 아니겠느냐”고 말했다. 현재 모티프테크놀로지스, 트릴리온랩스 등 AI 스타트업 두 곳이 추가 선발전 도전 뜻을 공개적으로 밝힌 상태다.
AI 업계에서는 KT가 결국 참전을 택할 것이란 전망이 나온다. 통신 인프라와 공공망, 국가 기간통신서비스 등을 제공하는 KT의 특성상 5300억원 규모 국책 사업을 완전히 외면하긴 쉽지 않을 거라는 얘기다. 업계 관계자는 “정예팀으로 선정될 경우 얻는 지원이 무시할 수 없는 수준이고, 지난해 무단 소액결제 사건을 만회할 반전 모멘텀도 필요한 상황”이라고 설명했다.
그러나 다른 관계자는 “KT 같은 대기업은 스타트업에 비해 재탈락 타격이 더 클 수밖에 없다. 회사 AI 전략 전반이 부정적으로 비춰질 수 있기 때문에 참여가 고민될 것”이라며 부정적으로 내다봤다.
