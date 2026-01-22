전남도·한국공항공사·전남관광재단, 관광 활성화 협약
여행사 인센티브 공동 운영
전문인력 양성 등 역량 강화
전남도는 한국공항공사, 전남관광재단과 함께 무안국제공항 연계 여행업계 지원 및 전남 관광 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 무안공항 운항 중단 장기화에 따라 어려움을 겪고 있는 지역 여행업계의 부담을 완화하고, 관광수요 회복을 위한 실질적인 대응 기반을 마련하기 위해 추진됐다.
협약에 따라 세 기관은 지방공항 국제노선을 활용한 여행사 인센티브 공동 운영, 관광상품 개발 및 온·오프라인 홍보마케팅 협력, 데이터 공유를 통한 맞춤형 마케팅 추진, 무안국제공항 관련 공동 협력사업 지속 발굴 등에 협력키로 했다.
도는 이번 협약을 단발성 지원에 그치지 않고, 이미 확보된 정부 예산과 도 자체 사업을 연계한 종합 여행업계 지원 대책으로 확대해 추진할 계획이다. 또 전남 관광기업 지원센터 조성사업으로 국비 10억원을 확보해 전남 지역 관광기업 육성과 창업·사업화, 전문인력 양성 등 중장기 관광산업 기반 구축에도 나선다.
이밖에 외래 관광객 유치를 위한 예산을 활용해 개발된 여행상품이 실제 해외 시장에서 판매·유치로 이어지도록 현지 홍보, 공동 판촉, 전남관광설명회 등 해외마케팅을 집중 추진할 방침이다.
도는 이번 협약을 계기로 중앙정부와 광주시, 관광 공공기관이 사업을 연계해 여행업계에서 실제로 체감하는 지원을 뒷받침하고 관광시장 회복도 지속적으로 추진하겠다고 강조했다. 최영주 전남도 관광체육국장은 “무안국제공항의 향후 운영 여건이 아직 불투명한 상황이지만 이럴 때일수록 단기 지원과 중장기 대책을 함께 준비하는 것이 중요하다”고 말했다.
