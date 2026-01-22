부산시, ‘응급실 뺑뺑이’ 끊는다… 환자 중증도별 대응체계 도입
중증 외상·급성 약물중독 구분
응급환자 이송·진료 구조 개선
부산시가 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’ 문제를 줄이기 위해 응급환자 유형과 중증도에 따른 맞춤형 대응체계를 도입한다. 중증 외상환자와 급성 약물중독 환자를 구분해 의료기관을 나누고, 이송·진료 구조를 개선하겠다는 구상이다.
부산시는 중증 외상환자의 신속한 치료를 위해 지역외상거점병원 2곳을 신규 지정하고 급성 약물중독 환자를 대상으로 중증도별 순차 진료 체계를 신규 사업으로 추진한다고 22일 밝혔다. 응급환자를 즉시 수용할 수 있는 의료 전달체계를 구축해 응급실 뺑뺑이 발생 가능성을 구조적으로 줄이는 데 초점을 맞췄다.
시는 우선 24시간 외상 응급진료가 가능한 의료기관 가운데 인력·시설·장비 등 핵심 인프라와 운영 역량을 갖춘 병원을 지역외상거점병원으로 지정할 계획이다. 지역외상거점병원은 중증 외상환자의 초기 치료와 안정화를 담당하고 필요 시 권역외상센터와 신속히 연계한다. 이를 위해 다음 달 5일까지 보조 사업자 공모를 진행한다.
병원 미수용과 전원이 잦았던 급성 약물중독 환자에 대해서는 중증도에 따라 병원을 구분해 이송·진료하는 순차 진료 체계를 도입한다. 119구급대가 현장에서 환자 중증도를 분류하고, 구급상황관리센터가 의료기관을 지정해 이송하는 방식이다. 치료 이후에는 지역 정신건강복지센터와 연계한 사후 관리도 지원한다.
급성 약물중독 순차진료체계에는 중증치료기관 3곳과 경증치료기관 6곳이 참여한다. 중증치료기관은 인제대학교부산백병원과 해운대백병원, 부산대학교병원이다. 경증치료기관은 고신대학교복음병원, 부산의료원, 대동병원, 동래봉생병원, 부산성모병원, 좋은강안병원이다.
시는 이번 대응을 통해 환자 이송 지연과 병원 미수용을 줄이고 중증 환자 치료의 집중도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이송·수용·치료 과정에서 축적한 데이터는 부산형 응급의료 체계 개선을 위한 정책 근거로 활용할 방침이다. 조규율 부산시 시민건강국장은 “응급환자 유형과 중증도에 맞춘 대응을 통해 시민이 신속하게 치료받을 수 있는 환경을 만들겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
