1기업 1공무원 밀착 마크… 민선 8기 전북 17兆 투자 유치

전북특별자치도가 민선 8기 출범 이후 17조원 규모의 민간 투자를 유치한 것으로 나타났다. 같은 기간 전북에 새롭게 둥지를 튼 기업은 총 237개에 달한다. 당초 공약했던 대기업 5곳 유치도 7곳으로 늘었다. 청년 유출과 고령화, 지방소멸 위기의 벼랑 끝에서 전북이 선택한 해법은 ‘기업 유치’였다.
기업 유치는 생존 전략
김관영 전북지사는 취임 이후 기업 유치를 도정의 최우선 과제로 설정했다. 전북 경제의 체질을 바꾸기 위해 미래 성장 가능성이 큰 기업을 찾아가 직접 설득하고, 수차례 현장을 찾아 문을 두드리는 방식이었다. 그 결과 두산, 삼성전자, LG화학, LS MnM, 한국미래소재 등 대기업 계열사 7곳이 총 4조2507억원 규모의 투자를 약속했다. 민선 8기 들어 체결된 투자협약은 237건, 17조원에 이른다. 신산업 중심의 유치 전략도 효과를 냈다. 이차전지, 바이오, 탄소융합 등 60개 신산업 기업이 전체 투자금액의 73.7%인 12조4375억원을 차지했다.
투자 유치의 배경에는 현장 밀착형 지원 체계가 있다. 전북도는 ‘1기업 1공무원 전담제’를 통해 기업 애로를 상시 관리하고, 기업민원 신속처리단을 운영해 인허가 기간을 기존 평균 6개월에서 1개월 이내로 단축했다. 여기에 특구·투자진흥지구 지정을 통한 세금감면 및 규제 완화, 환경단속 사전예고제, 기업 수요 전문인력 양성, 세무조사 시기 선택제, 기업 맞춤형 외국인 근로자 비자 사업 등도 병행됐다. 현재 도내 14개 시·군 전역 공무원 2130명이 2797개 기업을 전담, 관리하고 있다.
현장 변화는 제조 혁신 사업으로 이어졌다. ‘전북형 스마트제조혁신 프로젝트’는 삼성 출신 제조 혁신 멘토가 6~8주간 중소기업 현장에 상주하며 공정을 재설계하는 방식이다. 지금까지 273곳을 사전 컨설팅해 총 67곳을 집중 지원했고, 제조 혁신 수요 1917건을 발굴·개선했다. 생산성은 평균 76% 높아졌고, 납기는 39% 단축됐다. 불량률과 원가는 각각 53%, 24% 줄었다. 기업당 평균 매출은 8억원 증가했다. 실제 완주의 한 기업은 작업 동선을 전면 재설계해 동선단축, 적재공간 확보, 로봇 시스템 도입을 통해 작업 시간을 단축했고, 이 같은 지원을 계기로 본사와 연구소의 전북 이전을 결정했다.
벤처펀드 1조원… 투자 생태계 가동
전북은 지방 주도의 벤처 생태계 조성에도 힘을 실었다. 민선 8기 출범과 함께 목표를 내건 ‘1조원 벤처펀드’는 현재 31개 펀드, 총 1조994억원 규모로 조성됐다. 이 펀드를 마중물로 삼아 도내 78개 기업이 3306억원의 투자를 유치했다. 이 가운데 1033억원은 도 펀드가 직접 투자했다.
이를 통해 2273억원의 공동 투자가 이뤄졌다. 투자를 받은 37개 기업의 고용 인원은 1453명에서 2264명으로 55.8% 증가했다. 31개 기업의 연 매출은 2890억원에서 4750억원으로 늘었다. 특히 13개 외지 기업이 투자를 계기로 전북으로 본사나 공장을 이전하면서 지역 창업 생태계 확장으로 이어졌다는 점이 주목된다.
새만금은 전북 투자 전략의 핵심축으로 자리 잡았다. 2023년 6월 투자진흥지구로 지정된 데 이어 같은 해 7월 이차전지 특화단지로 선정되며 기업들 발길이 이어지고 있다. 새만금 투자진흥지구는 산업단지 1·2·5·6 공구, 총 8.1㎢ 규모로 여의도 면적의 2.8배에 달한다. 이곳에 입주한 기업은 법인·소득세를 3년간 면제받고, 이후 2년간은 절반만 낸다. 이차전지 특화단지 지정에 따라 인허가 신속 처리, 규제 완화, 세제·예산 지원, 용적률 완화, 전력·용수 등 기반시설 확충도 패키지로 제공된다. 전북도는 새만금을 단순한 산업단지가 아니라 국가 산업 전략의 핵심 거점으로 키운다는 구상이다.
전북의 이 같은 변화는 단순한 기업유치 성과를 넘어 국가균형발전이라는 정부 과제에 가장 근접한 사례로 평가된다. 기업 입지를 유도하는 행정, 정주 여건을 바꾸는 제도, 청년이 돌아올 수 있는 환경이 함께 조성되면서 ‘자립 가능한 지방경제 모델’로 주목받고 있다. 김 지사는 25일 “기업이 머물 수 있는 도시가 돼야 사람이 머물고, 사람이 있어야 지방이 살아난다”며 “국가균형발전은 선언이 아니라 실천이며, 전북은 산업과 사람으로 그 해답을 증명하고 있다”고 말했다.
김관영 전북지사
“투자 이행관리에 집중… 58% 이상 공장 가동 등 단계”
“투자 이행관리에 집중… 58% 이상 공장 가동 등 단계”
“기업 유치는 숫자가 아니라 공장이 돌아가고, 사람이 일하는 것으로 증명돼야 합니다.”
김관영(사진) 전북특별자치도지사는 25일 국민일보 인터뷰에서 “민선 8기 들어 유치한 17조원 규모의 투자 협약이 실제 착공과 가동으로 이어지도록 도정 역량을 ‘이행 관리’에 집중하고 있다”면서 이같이 밝혔다.
김 지사는 “2025년 11월 기준 민선 8기 이후 체결한 투자 협약은 212건”이라며 “이 가운데 39건은 이미 투자를 완료해 공장을 가동 중이고, 입주 계약이나 건축 단계에 들어간 85건을 포함하면 전체의 58% 이상이 실질적인 이행 단계에 진입했다”고 말했다.
그는 “기업 유치는 협약 체결로 끝나는 행정 성과가 아니라 투자 실현과 일자리 창출로 평가받아야 한다”며 “투자가 현장에서 멈추지 않도록 도가 끝까지 책임지는 구조를 만들고 있다”고 강조했다.
이를 위해 전북도는 반기마다 투자 이행 상황을 점검하고, 자금 부담이 큰 기업에는 투자보조금의 30~50%를 선지급하는 방식으로 착공을 유도하고 있다.
김 지사는 ‘유치기업 전담관리제’를 이행 관리의 핵심 수단으로 꼽았다. 그는 “기업마다 전담 공무원을 지정해 착공부터 가동까지 행정·인허가·인력 문제를 원스톱으로 지원하고 있다”며 “약속된 투자가 실제 현장에서 구현되도록 끝까지 책임지는 것이 지방정부의 역할”이라고 말했다.
전북의 기업 유치 전략은 국가균형발전 모델로 확장하고 있다. 김 지사는 “기업의 입지를 유도하는 행정과 정주 여건을 바꾸는 제도, 청년이 돌아올 수 있는 환경이 함께 작동해야 지방이 살아난다”며 “전북은 산업과 사람을 동시에 키우는 방식으로 균형발전의 해답을 만들어가고 있다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지