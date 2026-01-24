이홍규 교수 정년퇴임 음악회, 프로아트 초청 프라임필과 함께하는 신인음악회

시사 전체기사

2026-01-24
플루티스트 이홍규 충청대 교수의 정년퇴임 음악회(왼쪽)가 오는 31일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 이 교수는 청주대와 동 대학원을 졸업한 뒤 오스트리아 인스부르크 시립음악원, 폴란드 쇼팽 시립음악원, 러시아 글로즈노프 콘서바토리에서 공부했다. 서울시향과 청주시향 단원으로 활동했으며 한국플루트교육자협회장과 충청팝스 오케스트라 상임 지휘자 및 예술감독을 역임했다. 이번 공연은 이 교수의 오랜 음악 동료와 후학들로 구성된 더 플루트 오케스트라(지휘 이봉환 국민대 교수)가 함께한다. 젬플레니의 ‘플루트를 위한 트리오’, 야기사와 사토시의 플루트 사중주곡 ‘칵테일 파라다이스’, 헨델의 ‘시바 여왕의 도착’, 그리그의 ‘홀베르크 모음곡’ 등 다양한 플루트 곡을 들려준다. 문의 Unico(02-532-4876)

프로아트 초청 프라임필과 함께하는 신인음악회(오른쪽)가 2월 7일 서울 영등포구 영산아트홀에서 열린다. 1997년 창단된 프라임필은 교향악은 물론 오페라와 발레 전문 오케스트라로 잘 알려져 있다. 매년 4회 이상의 정기연주회와 국내외 주요 오페라 및 발레, 문화예술회관의 기획공연 등을 포함해 연 100회 이상의 공연을 소화하고 있다. 2000년부터 군포문화예술회관의 상주단체로 활동하며 국내 오케스트라의 새로운 발전 모델을 제시하고 있다. 송재우가 지휘하고 피아니스트 이혜림이 예술감독을 맡은 이번 음악회는 현재 명지대, 추계예대, 상명대 등 국내 대학 및 대학원에 재학 중인 신인 피아니스트들이 참여한다. 모차르트, 하이든, 쇼팽 등의 다양한 피아노 협주곡이 연주된다. 문의 프로아트엔터테인먼트(02-585-2934)

