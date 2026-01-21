새 대법관 후보 김민기·박순영·손봉기·윤성식 압축
오는 3월 임기 만료로 퇴임하는 노태악 대법관 후임으로 김민기(55·사법연수원 26기) 수원고법 판사, 박순영(59·25기) 서울고법 판사, 손봉기(60·22기) 대구지법 부장판사, 윤성식(57·24기) 서울고법 부장판사 등 4명이 추천됐다.
대법관 후보추천위원회는 21일 전체 대법관 후보 39명 가운데 이들 4명을 조희대 대법원장에게 제청 후보로 추천했다. 조 대법원장은 추천받은 후보들의 주요 판결과 과거 업무 내용을 공개하고 오는 26일까지 법원 안팎에서 의견을 수렴한 뒤 1명을 선정해 임명을 제청할 예정이다.
김민기 고법판사는 서문여고와 서울대 공법학과를 졸업하고 서울지법·서울행정법원 등을 거쳐 대법원 재판연구관을 지냈다. 우리법연구회 출신으로, 배우자가 이번 정부 들어 대통령 몫으로 지명돼 임명된 오영준 헌법재판관이다. 노동법 전문가로 꼽히는 박순영 고법판사 역시 재판연구관 경력이 있고 서울고법과 대전고법에서 근무했다.
손봉기 부장판사는 달성고, 고려대 법학과를 졸업했다. 대구·울산 지역에서 활동한 ‘향판’으로 대법원 재판연구관, 사법연수원 교수 등을 역임했다. 김명수 대법원장 시절 대구지법원장을 지냈고 2021년부터 대법관 후보로 추천됐다. 윤성식 부장판사는 사법연수원 교수와 법원행정처 공보관·기획조정실장 등을 역임해 법리와 사법 행정에 두루 밝다는 평가를 받는다.
최재천 후보추천위원장은 “전문적인 법률 지식, 합리적 판단 능력, 균형감 등 법률가로서의 기본적 자질과 능력은 물론 보편적 양심과 청렴성 등 다양한 가치를 아우르는 통찰력과 식견을 두루 갖춘 후보자를 추천하는 데 집중했다”고 강조했다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
