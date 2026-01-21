시사 전체기사

[포토] 인명구조 위한 입수

입력:2026-01-21 19:00
부평소방서 119구조대원들이 21일 인천 미추홀구 문학박태환수영장 다이빙풀에서 두 팔을 벌린 채 물속으로 뛰어들고 있다. 이들은 수난 인명구조 대응력을 높이기 위한 훈련을 받았다. 뉴시스

