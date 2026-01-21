“野, 하자고 하는데 꼬투리 붙여”… 통일교·신천지 특검 지연 직격
“정교유착, 나라 망해… 뿌리 뽑아야”
이재명 대통령은 21일 통일교와 신천지 등을 겨냥해 “종교적 신념과 정치적 선호가 결합하면 나라가 망한다. 반드시 뿌리를 뽑아야 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 가진 신년 기자회견에서 “종교인들이 (정치 개입을) 대놓고 조직적으로 하는 경우는 거의 없었는데, 최근 그런 현상이 좀 심해졌다”며 “정교분리를 굳이 헌법 조문에까지 써놓은 이유가 무엇인지 지금 이 순간 다시 한번 되새겨봐야 한다”고 밝혔다.
그러면서 “언론 보도에 따르면 신천지는 아주 오래전부터, 최소 2000년대 초반부터 (정치 개입을) 시작했다는 것 같고, 통일교도 많이 개입한 것 같다”고 지적했다. 또 “개신교도 대놓고 하진 않았는데 최근엔 아예 대놓고 조직적으로 하는 경우가 생겨나고 있다”며 “심지어 ‘이재명을 죽여야 나라가 산다’고 반복적으로 설교하는 교회도 있다. 이건 좀 심각하다”고 비판했다.
이 대통령은 “조직적으로 종교적 신념을 정치적 도구로 활용하는 것은 허용되지 않는다”며 “그렇게 하면 제재가 엄정하다는 것을 이번 기회에 반드시 보여줘야 한다”고 강조했다.
‘극우 목사들의 정치적 발언도 문제가 되고 있다’는 질문에 대해 이 대통령은 “‘수사해야 하는 것 아니냐’는 여러 논란과 주장이 있다. 일단 경계가 불분명해 지금은 놔두고 있는데 자연스럽게 수사해야 하지 않을까 싶다”고 언급했다. 이어 “밭갈이할 때 큰 돌부터 집어낸 다음 자갈과 잔돌을 집어내야지 한꺼번에 다 하려면 힘들어서 못 한다”며 “일단 큰 돌부터 집어낸 다음 자갈을 집어내는 단계가 올 것”이라고 말했다.
이 대통령은 통일교·신천지 정교유착 의혹 관련 특별검사 출범이 지연되고 있는 책임을 야당으로 돌렸다. 이 대통령은 “하기 싫다고 하면 혼날 것 같으니 하고 싶다고 말은 하는데 실제로는 안 하는 게 많다”며 “대표적인 게 ‘대장동 특검’으로 제가 야당 때 하자고 했는데 저를 특검 안 하고 싶은 사람으로 만들더라”고 언급했다.
이 대통령은 “지금도 마찬가지다. 하자고 말은 하는데 꼬투리를 붙여 계속 지연시킨다”며 “통일교만 하자고 했다가, 신천지도 하자 그러다가, 또 따로 하자고 한다”고 지적했다. 이어 “속으로는 안 하고 싶은데 겉으로만 그렇게 하자고 말하는 것이라는 생각이 든다”며 “(특검 합의가) 안 될 것 같아 일단 될 때까지는 검찰과 경찰에 합동 수사를 하라고 지시한 것”이라고 말했다.
이형민 기자 gilels@kmib.co.kr
