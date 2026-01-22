“집값, 세금으로 잡는 건 마지막 수단… 현실적 공급안 발표”

[이 대통령 신년 회견]

“세금 최대한 미루겠다” 재확인

보유세 강화에도 부정적 평가

투자수요 분산 ‘머니무브’ 노력

다주택자 감세엔 “이상하다”



이재명 대통령이 세금으로 집값 잡는 일은 가급적 하지 않겠다는 기존 입장을 재확인했다. 급등한 서울과 일부 수도권 집값은 실질적인 공급을 통해 잡겠다는 방침도 더했다. 투자 자금이 부동산 대신 금융으로 옮겨 갈 수 있게끔 만들겠다는 정책 방향성도 제시했다. 대신 다주택자 세금을 깎아주는 일에 대해선 부정적 의견을 드러냈다. 다주택자 규제는 강화할 수 있음을 시사한 것으로 해석된다.



이 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 “세금은 국가재정을 확보하는 수단인데 규제 수단으로 전용하는 건 바람직하지 않다”며 “세금으로 집값 잡는 건 웬만하면 안 하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 이어 “제가 최대한 미루겠다. 마지막 수단으로 삼을 것”이라고도 했다. 이 발언은 특정 지역의 집값만 오른 상태에서 전국 단위로 영향을 미치는 세제를 동원하지는 않겠다는 취지로 읽힌다. KB부동산에 따르면 지난해 서울과 경기도 아파트 매매가격은 각각 10.02%, 1.04% 오른 반면 5대 광역시와 기타 지역은 -1.76%, -0.76%씩 하락했다.



양극화한 부동산 문제는 ‘공급’과 ‘금융시장 활성화’라는 투 트랙으로 풀어나갈 것으로 보인다. 이 대통령은 “현실적인 공급 확대 방안을 발표하겠다. 계획 수준이 아닌 인허가, 착공 기준으로 발표할 것”이라고 강조했다. 국토교통부는 이르면 이달 중 공급대책을 내놓는다.



서울 지역 부동산에 집중된 투자 수요를 금융으로 돌리는 정책도 확대할 것으로 보인다. 이 대통령은 “돈만 있으면 무조건 땅·건물을 사려 하는 수요를 유용한 금융시장으로 돌려야 한다”며 “생산적 영역인 주식시장으로 전환하기 위해 정책적 노력을 하겠다”고 말했다. 수요 분산이라는 방향성도 내놨다. 이 대통령은 인구소멸 지역에 1인당 월 15만원씩 지급하는 농어촌 기본소득사업을 언급하며 “인구가 서울로 덜 몰리고 지방으로 갈 수 있게 각종 정책을 하고 있다”고 말했다.



다주택자 양도소득세 중과세 유예(5월 9일 일몰)를 연장하지 않을 것으로 해석되는 발언도 나왔다. 이 대통령은 “살고 있지도 않으면서 투기·투자용으로 오래 갖고 있다고 세금을 왜 깎아주느냐”며 “이건 이상하다”고 지적했다. 다만 종합부동산세 등 보유세를 늘리는 방안에 대해선 말을 아꼈다. 이 대통령은 “제가 한 얘기는 아니지만 (아파트 가격이) 50억원 넘는 곳만 보유세를 올리자는 얘기를 들어보셨을 것”이라면서도 “부동산 세제 정책은 깊이 고려하지 않고 있다”고 말했다.



세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr



