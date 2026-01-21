與윤리심판원, 장경태 ‘성추행’·최민희 ‘축의금’ 직권조사 착수
“규정상 징계 절차가 개시된 것”
崔 “비밀엄수 의무 위반” 공개 불만
더불어민주당 윤리심판원이 최민희·장경태 의원에 대한 직권조사에 착수했다. 이들과 관련해 각각 제기된 자녀 결혼식 축의금 및 보좌관 성추행 의혹이 대상이다. 당대표 직속 감찰기구로 검찰 격인 윤리감찰단이 결론을 내지 않은 상태에서 법원 격인 당 사법기관이 직접 칼을 꺼낸 셈이다.
한동수 민주당 윤리심판원장은 21일 MBC라디오에 나와 “지난 19일 두 사안에 대해 직권조사 명령을 발령했다”며 “규정상 징계 절차가 개시된 것”이라고 밝혔다. 민주당 당규상 윤리심판원의 징계 절차가 개시되는 경우는 징계청원을 접수하거나 윤리감찰단이 징계를 요청할 때, 직권조사 명령이 있을 때 세 가지다. 직권조사 명령의 주체는 당대표, 최고위원회, 당무위원회, 또는 중앙당윤리심판원장인데 ‘해당 행위가 있었다고 판단하는 때에’ 조사를 명할 수 있다.
앞서 윤리감찰단은 장 의원의 성추행 의혹이 제기된 직후인 지난해 11월 27일 정청래 대표 지시로 진상조사에 착수했으나 이후 50일이 넘도록 이렇다 할 결과를 내놓지 않았다. 지난 국감 당시 불거진 최 의원 관련 의혹에 대해서도 징계는 없었다. 민주당 지지층 일각에서는 이를 공천헌금 등 의혹으로 당을 나간 강선우·김병기 의원 사례와 비교하며 이중잣대라고 비판했다. 당내에서는 직권조사 명령이 내려진 배경에 이런 압력이 작용했을 것이라는 추측이 나온다. 한 중진 의원은 “소위 강성 친명(친이재명) 지지자 항의가 꽤 거셌다”며 “당 지도부면 그냥 뭉갤 수도 있겠지만 윤리심판원은 모두에게 공정한 잣대를 대야 하니 부담스럽지 않았겠느냐”고 말했다.
최 의원은 한 원장이 비밀 엄수 의무를 어긴 것 아니냐며 공개적으로 불만을 터뜨렸다. 그는 “윤리심판원장 본인이 직권으로 결정한 사안을 당사자에게는 전혀 통보하지 않고 유튜브에서 공개한 것에 대해 유감을 표하며, 당규를 위반한 것은 아닌지 한 원장과 윤리심판원에 질의한다”고 밝혔다. 또 “과연 이 사안이 직권조사까지 할 사안인지 의문도 있다”면서도 “조사에는 성실히 임하겠다”고 덧붙였다.
