“LTV 정보교환 담합” 공정위, 4대 은행에 2720억 과징금 폭탄
대출 경쟁 피하려 정보 주고받아
2년간 이자수익 7조 가까이 챙겨
4대 시중은행이 부동산담보대출 한도를 결정하는 기준인 담보인정비율(LTV) 정보를 공유하며 담합한 혐의로 2700억원이 넘는 과징금을 물게 됐다. 은행들은 LTV 정보를 교환하며 총 7조원에 달하는 이자 수익을 낸 것으로 조사됐다.
공정거래위원회는 KB국민·신한·하나·우리은행의 공정거래법 위반 혐의에 대해 시정명령과 함께 과징금 2720억원 부과를 결정했다고 21일 밝혔다. 2020년 공정거래법 개정으로 신설된 정보교환 담합행위 금지 규정이 적용된 첫 사례다.
공정위에 따르면 4대 은행은 2022년부터 약 2년간 LTV 정보를 서로 공유했다. 경쟁을 피하기 위해 LTV 기준을 비슷하게 맞춰왔던 것으로 보인다. 은행 실무자들은 최대 7500건의 LTV 정보를 수시로 요청·제공했고, 흔적을 남기지 않기 위해 문서로 받아 직접 입력한 후 파기하는 치밀함을 보였다. LTV는 부동산 담보물 가치에서 대출금액이 차지하는 비율을 뜻한다.
각 은행은 공유한 정보를 바탕으로 ‘타행 평균’에 맞춰 LTV 상·하향을 조정했다. 그 결과 4대 은행의 LTV는 장기간 비슷한 수준을 유지했다. 2023년 기준 4대 은행의 LTV는 비담합은행보다 평균 7.5% 포인트 낮았고, 기업대출과 연관성이 큰 비주택(공장·토지) 부동산의 경우 격차가 8.8% 포인트까지 벌어졌다. 공정위는 은행 간 담합으로 중소기업·소상공인의 자금 조달이 어려워지고, 소비자의 대출은행 선택권도 줄었다고 판단했다.
은행들은 공정위 의결문을 받아본 뒤 행정소송 등 대응 방안을 결정할 계획이다. 은행 한 관계자는 “담합이 아니라 단순한 정보교환이었다. 굳이 담합할 이유가 없다”고 말했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
