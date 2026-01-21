유럽 “아첨할 때 지났다… 트럼프, 괴물이 될 건가”
트럼프 성토장으로 변한 다보스
러트닉 장관 “맞서기 위해 왔다”
도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합 의지를 굽히지 않자 그린란드 정부는 미국의 군사 행동을 포함한 모든 상황에 대비한 대응 체제에 돌입했다. 그린란드를 둘러싼 팽팽한 긴장감 속에 개막한 올해 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)은 개막부터 트럼프 대통령 성토장으로 변했다.
옌스-프레데리크 닐센 그린란드 총리는 20일(현지시간) 수도 누크에서 기자회견을 열고 미국의 군사 행동 가능성을 배제할 수 없다며 그린란드 정부와 주민 모두가 모든 시나리오에 대비해야 한다고 밝혔다. 닐센 총리는 “미국이 군사력을 사용할 가능성이 크지는 않지만 상대편 지도자(트럼프 대통령)는 그 가능성을 배제하지 않았다는 점을 매우 분명히 했다”며 “그렇기 때문에 우리는 당연히 모든 상황에 대비해야 한다”고 강조했다.
그린란드 정부는 주민들을 대상으로 각 가정이 최소 5일치 비상식량을 비축하도록 권고하는 등 행동 지침을 배포할 예정이다. 또한 지방자치단체와 덴마크 합동북극사령부 등 유관 기관이 참여하는 범정부 비상 대응팀을 구성하기로 했다. 닐센 총리는 “우리가 매우 어렵고 스트레스가 큰 시기를 지나고 있다는 점은 분명하다”며 “상황이 지금보다 더 악화될 가능성 역시 배제할 수 없다”고 덧붙였다.
다보스포럼에서는 트럼프를 향한 성토가 쏟아졌다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 연설에서 “국제법이 짓밟히고 제국주의적 야망이 되살아나는, 법치 없는 세상으로 치닫고 있다”며 “우리는 폭력배보다는 존중을, 음모론보다는 과학을, 적자생존보다는 규범을 선호한다”고 비판했다.
바르트 더베버르 벨기에 총리는 “비참한 노예가 되는 것과 행복한 신하가 되는 것은 차원이 다른 문제다. 지금 물러서면 존엄을 잃게 될 것”이라며 “동맹을 지켜낼 책임은 미국 대통령에게 있다. 괴물이 될지 말지는 그의 선택”이라고 했다. 덴마크 총리를 지낸 아네르스 포 라스무센 전 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장도 트럼프를 향한 아첨을 그만두라고 일갈했다. 그는 “아첨할 때는 지났다”며 “나토만의 위기가 아니라 대서양 공동체 전체의 위기이자 2차 세계대전 후 우리가 알던 세계질서에 대한 도전”이라고 강조했다.
그럼에도 트럼프 행정부는 그린란드 병합 의지를 꺾지 않고 있다. 하워드 러트닉 미 상무장관은 파이낸셜타임스(FT) 기고문에서 “우리는 다보스에 어울려 섞이거나 허락을 구하러 온 것이 아니다. 정면으로 맞서기 위해 왔다”고 했다. 이어 “트럼프 대통령과 함께 자본주의에 새로운 보안관이 등장했다는 사실을 분명히 하러 다보스에 왔다”고 강조했다.
