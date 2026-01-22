“60조 잠수함 잡자”… 한화오션, 캐나다 사업 판 키운다

현지 산업 생태계 파트너십 구축

캐나다 해군 출신 지사장으로 영입

독일도 투자 패키지 꺼내 총력전

게티이미지뱅크

한화오션이 최대 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업 수주를 위해 방산을 넘어 에너지, 친환경 산업 등을 아우르는 전방위적 협력을 본격화하고 있다. 캐나다 정부가 잠수함 성능뿐 아니라 산업·경제적 기여도를 중시하는 만큼 현지 산업 생태계에 참여하는 중장기 파트너로서의 역할을 강조하겠다는 구상이다.



21일 업계에 따르면 한화오션은 최근 캐나다 에너지 개발사 퍼뮤즈에너지와 캐나다 뉴펀들랜드·래브라도 지역 액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트를 공동 추진하기 위한 전략적 양해각서(MOU)를 체결했다.



한화오션은 퍼뮤즈에너지의 장기 전략 파트너로 프로젝트 개발과 엔지니어링, 금융 조달, 선박 건조, LNG 물류 등 LNG 밸류체인 전반에 걸친 통합 역량을 제공할 예정이다. 개념 설계와 사전 기본설계 엔지니어링을 포함한 초기 개발 단계부터 사업에 참여한다.



한화오션은 LNG 분야 협력을 캐나다 초계 잠수함 사업(CPSP)과 연계해서 접근하고 있다. CPSP는 캐나다 해군이 신형 디젤 잠수함 12척을 도입하는 대규모 사업이다. 현재 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄과 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)이 막판 경쟁을 벌이는 중이다. 유지·보수·정비(MRO) 비용 등을 포함하면 사업 규모가 60조원에 달한다.



전문가들은 한국과 독일의 잠수함 성능이 비슷해 캐나다가 요구하는 산업기술혜택(ITB) 등 경제적 기여도에서 수주전의 성패가 갈릴 것이라고 분석한다. 한화오션은 잠수함 제안에 현지 MRO, 교육·훈련, 공급망 구축이 포함돼 있는 것처럼 이번 LNG 분야 협력을 캐나다의 자체 산업 기반 강화를 위한 중장기 전략의 일부로 추진하겠다는 방침이다.



한화오션은 캐나다 내 친환경 인프라 분야에도 뛰어들었다. 한화솔루션 자회사 큐에너지와 함께 캐나다 노바스코샤 해상풍력 발전사업 개발권 입찰에 참여했다. 캐나다 정부가 추진하는 친환경 정책에도 보조를 맞추며 장기 파트너십을 구축한다는 구상이다.



수주전을 위한 현지화 전략도 강화했다. 한화오션은 캐나다 지사장으로 캐나다 해군 장교 출신이자 록히드마틴 캐나다에서 할리팩스급 초계함 현대화 사업 책임자 등을 역임한 글렌 코플랜드 사장을 영입했다. 노바스코샤 지역 방산기업 협회장을 맡으며 지방 정부와 네트워크를 구축한 경험도 있어 수주 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.



이외에도 한화오션은 영국 방산기업 밥콕 인터내셔널과 전략적 파트너십을 맺고 캐나다 내 MRO, 성능 개량, 인력 교육·훈련 등을 공동으로 추진 중이다. 단순 잠수함 공급을 넘어 캐나다가 지속가능한 산업·고용 역량을 가질 수 있도록 지원하겠다는 것이다.



캐나다 정부는 오는 3월 한국과 독일로부터 최종 제안서를 제출받은 뒤 상반기 중 최종 사업자를 선정할 계획이다. 로이터통신은 이날 TKMS가 캐나다 잠수함 사업 수주를 위해 노르웨이, 독일 기업들과 수십억 달러 규모의 투자 패키지를 논의 중이라고 보도했다. 희토류·광업 개발, 인공지능(AI), 자동차 배터리 분야까지 포괄하는 패키지로, TKMS 역시 총력전에 나섰다는 뜻이다.



한국 정부도 후방 지원에 나선다. 정부는 다음주 캐나다를 방문하는 방산 특사단에 현대차그룹과 대한항공 등의 동참을 요청한 것으로 전해졌다. 지난 12일 열린 캐나다 방산협력 관련 국회 토론회에서 방위사업청 관계자는 “(한국도) 독일 수준을 넘어서는 패키지를 마련하기 위해 준비 중”이라고 밝힌 바 있다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



