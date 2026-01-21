법원 “韓, 계엄 정당성 확보 위한 국무회의 소집 적극 개입”
“국무총리로서 헌법 수호 의무 외면”
송미령 참석 독촉 등도 유죄 근거로
“자신 책임 회피 급급” 양형 가중 사유
“주문. 피고인(한덕수 전 국무총리)을 징역 23년에 처한다.”
21일 서울중앙지법 형사33부 재판장인 이진관 부장판사가 주문을 낭독하자 서울중앙지법 417호 법정 내 방청석에서는 “헉” 하는 소리가 흘러나왔다. 내란 특검의 구형량인 징역 15년보다 8년이나 높은 중형을 예상치 못했다는 반응이었다. 재판부는 “국무총리로서 헌법 수호 의무를 외면하고 내란의 일원으로 가담했다”고 양형 이유를 밝혔다. 특히 한 전 총리의 계엄사태 이후 1년간의 행보에 대해 “책임을 회피하는 데 급급했다”며 양형 가중 사유로 삼았다.
재판부는 이날 한 전 총리에게 유리하게 작용할 양형 사유를 먼저 열거했다. 한 전 총리가 내란을 사전 모의한 정황은 보이지 않는다고 봤고, 그가 초범이며 79세의 고령이라는 사실도 언급했다.
그러나 재판부는 이 모든 사정을 감안하더라도 엄한 처벌은 불가피하다고 설명했다. 재판부는 “피고인은 12·3 내란이 성공할지도 모른다는 생각에 (국무총리로서의) 의무와 책임을 끝내 외면하고 오히려 그 일원으로 가담하기를 선택했다”며 “피고인의 행위로 인해 대한민국은 자칫하면 국민의 기본권과 자유민주적 기본질서가 유린당했던 어두운 과거로 회귀해 독재정치라는 수렁에 빠질 수 있었다”고 지적했다.
재판부는 윤석열 전 대통령이 계엄을 선포한 뒤 군병력을 동원해 폭동을 일으킬 것이라는 사실을 한 전 총리가 충분히 예상할 수 있었다고 봤다. 그런데도 한 전 총리는 계엄의 절차적 정당성을 확보하기 위한 국무회의 소집 및 심의에 적극적으로 개입했고, 이는 내란중요임무종사 유죄 판단의 근거가 됐다.
재판부는 “김용현 (전 국방부 장관)과 이상민 (전 행정안전부 장관)은 피고인에게 손가락으로 숫자 4 또는 1을 표시하며 국무회의 의사정족수를 채우기 위해 남은 인원수를 공유했다”고 말했다. 한 전 총리가 국무회의에 마지막으로 도착한 송미령 농림축산식품부 장관에게 국무회의 참석을 독촉한 점 등도 유죄 근거가 됐다. 특검이 제출한 국무회의 전후 대통령실 대접견실 CCTV 녹화 장면이 유죄 판단의 결정적 근거가 된 것이다.
한 전 총리가 계엄이 선포된 뒤에도 특정 언론사 단전·단수 조치 등 후속 조치에 적극 협조했다는 점 역시 언급했다. 재판부는 “피고인이 국무총리로서 가진 의무에 따라 업무를 이행했더라면 내란 행위라는 결과를 쉽게 방지할 수 있었다”고 말했다.
재판부는 한 전 총리의 계엄 이후 처신도 강하게 비판했다. 재판부는 “피고인은 국무총리로서 12·3 내란의 진실을 밝히고 그에 합당한 책임을 지기는커녕 사후 자신의 안위를 위해 이 사건 비상계엄 관련 문건을 은닉하고, 허위공문서를 작성했다가 폐기했으며 헌법재판소에서 위증했다”고 밝혔다. 이어 “피고인의 행위 때문에 우리 사회의 정치적 분열과 갈등이 더욱 심화됐고 앞으로도 이런 상처와 갈등이 쉽사리 봉합될 것이라고 보기 어렵다”고 지적했다.
