국회 예방한 홍익표 신임 정무수석, ‘단식’ 장동혁은 외면

홍 수석, 야당과 소통이 주요 임무

‘도의적 차원에서라도 만났어야’ 지적

靑 “오늘 예방 목적은 與 지도부 인사”

정청래 더불어민주당 대표가 21일 국회를 찾은 홍익표 신임 청와대 정무수석을 접견하고 있다. 홍 수석은 민주당 당대표실 근처인 국회 로텐더홀에서 일주일째 단식 농성 중인 장동혁 국민의힘 대표는 만나지 않았다. 이병주 기자

홍익표 청와대 정무수석이 21일 취임 후 처음 국회를 예방했지만 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표는 끝내 외면했다. 청와대는 홍 수석이 애초 더불어민주당만 방문할 계획이었다는 입장이지만 야당과의 소통이 주요 임무인 홍 수석이 도의적 차원에서라도 장 대표를 만났어야 했다는 지적이 나온다.



이석연 국민통합위원장은 이날 정부 인사 중 처음 장 대표를 찾아 “이제 끝내실 때가 됐다”며 위로를 건넸다. 이 위원장은 “대통령 실장 또는 정무수석이 먼저 와 살펴보고 메시지를 전달하는 게 최소한의 예의”라며 “통합이라는 것은 많이 가진, 힘 있는 쪽에서 팔을 벌리고 양보할 때 이뤄지는 것”이라는 종교계 메시지도 전했다. 민주당 관계자도 “홍 수석이 단식 중인 장 대표를 도의적 차원에서라도 만나고 갔으면 좋았을 것”이라고 말했다.



박성훈 국민의힘 수석대변인은 “제1야당 대표가 목숨을 걸고 싸우는데 여기 찾아온 정무수석이 몇 미터 떨어지지 않은 곳에서 찾아보지도 않고 옆문으로 나갔다는 건 인간에 대한 예의가 아니다”며 “대화와 타협이 사라진 민주주의의 단면을 보여주는 장면”이라고 비판했다. 그러면서 “야당을 적으로 인식하는 이재명정부와 민주당의 오만한 인식이 드러난 것”이라고 지적했다.



청와대 관계자는 이에 대해 “처음부터 오늘의 예방 목적은 여당 지도부에 인사하는 것이었다”고 말했다.



그러나 정무수석은 행정부와 입법부 간 업무 및 대국회 관계를 총괄 조율하는 자리여서 카운터파트인 야당 예방을 병행해 왔던 사례가 많다. 한병도 민주당 원내대표도 2017년 문재인정부 정무수석으로 임명됐을 때 국회의장과 여야 대표를 같은 날 차례로 예방했었다. 홍 수석이 국회까지 가서 굳이 단식 중인 장 대표를 지나친 건 관례에 어긋난다는 비판이다.



청와대 내부적으로는 국민의힘이 이재명 대통령의 정당 지도부 오찬 초청에 불참했고, 민생입법 논의에도 불응하는 데 대한 반감이 감지된다. 국민의힘은 여권 제의에는 불응하면서 정무수석 방문이나 영수회담을 요구하는 게 내부 정치 활용을 위한 것이란 시각이 있다. 여권에서는 이 대통령의 대표 시절 단식 때 당시 대통령실에서 아무도 방문하지 않았던 점을 지적하기도 한다.



홍 수석은 22일 다시 국회를 찾아 송언석 국민의힘 원내대표를 예방할 예정이다. 다만 장 대표와 어떤 방식으로, 언제 만날지는 내부 논의 중이다.



정청래 민주당 대표는 이날 홍 수석 예방 자리에서 “정무수석이 홍 수석이었으면 좋겠다고 생각했는데, 역시 텔레파시가 통했는지 ‘이심정심(李心鄭心)’, 이재명·정청래의 마음이 똑같았다”고 말했다.



이 대통령은 이날 민주당 신임 원내지도부와 만찬하며 “대한민국이 매우 중요한 분수령, 분기점에 서 있다”며 “민생현안, 각종 개혁과제들을 처리하는 데 앞장서주시길 바란다”고 당부했다.



김혜원 이동환 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 홍익표 청와대 정무수석이 21일 취임 후 처음 국회를 예방했지만 단식 중인 장동혁 국민의힘 대표는 끝내 외면했다. 청와대는 홍 수석이 애초 더불어민주당만 방문할 계획이었다는 입장이지만 야당과의 소통이 주요 임무인 홍 수석이 도의적 차원에서라도 장 대표를 만났어야 했다는 지적이 나온다.이석연 국민통합위원장은 이날 정부 인사 중 처음 장 대표를 찾아 “이제 끝내실 때가 됐다”며 위로를 건넸다. 이 위원장은 “대통령 실장 또는 정무수석이 먼저 와 살펴보고 메시지를 전달하는 게 최소한의 예의”라며 “통합이라는 것은 많이 가진, 힘 있는 쪽에서 팔을 벌리고 양보할 때 이뤄지는 것”이라는 종교계 메시지도 전했다. 민주당 관계자도 “홍 수석이 단식 중인 장 대표를 도의적 차원에서라도 만나고 갔으면 좋았을 것”이라고 말했다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 “제1야당 대표가 목숨을 걸고 싸우는데 여기 찾아온 정무수석이 몇 미터 떨어지지 않은 곳에서 찾아보지도 않고 옆문으로 나갔다는 건 인간에 대한 예의가 아니다”며 “대화와 타협이 사라진 민주주의의 단면을 보여주는 장면”이라고 비판했다. 그러면서 “야당을 적으로 인식하는 이재명정부와 민주당의 오만한 인식이 드러난 것”이라고 지적했다.청와대 관계자는 이에 대해 “처음부터 오늘의 예방 목적은 여당 지도부에 인사하는 것이었다”고 말했다.그러나 정무수석은 행정부와 입법부 간 업무 및 대국회 관계를 총괄 조율하는 자리여서 카운터파트인 야당 예방을 병행해 왔던 사례가 많다. 한병도 민주당 원내대표도 2017년 문재인정부 정무수석으로 임명됐을 때 국회의장과 여야 대표를 같은 날 차례로 예방했었다. 홍 수석이 국회까지 가서 굳이 단식 중인 장 대표를 지나친 건 관례에 어긋난다는 비판이다.청와대 내부적으로는 국민의힘이 이재명 대통령의 정당 지도부 오찬 초청에 불참했고, 민생입법 논의에도 불응하는 데 대한 반감이 감지된다. 국민의힘은 여권 제의에는 불응하면서 정무수석 방문이나 영수회담을 요구하는 게 내부 정치 활용을 위한 것이란 시각이 있다. 여권에서는 이 대통령의 대표 시절 단식 때 당시 대통령실에서 아무도 방문하지 않았던 점을 지적하기도 한다.홍 수석은 22일 다시 국회를 찾아 송언석 국민의힘 원내대표를 예방할 예정이다. 다만 장 대표와 어떤 방식으로, 언제 만날지는 내부 논의 중이다.정청래 민주당 대표는 이날 홍 수석 예방 자리에서 “정무수석이 홍 수석이었으면 좋겠다고 생각했는데, 역시 텔레파시가 통했는지 ‘이심정심(李心鄭心)’, 이재명·정청래의 마음이 똑같았다”고 말했다.이 대통령은 이날 민주당 신임 원내지도부와 만찬하며 “대한민국이 매우 중요한 분수령, 분기점에 서 있다”며 “민생현안, 각종 개혁과제들을 처리하는 데 앞장서주시길 바란다”고 당부했다.김혜원 이동환 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지