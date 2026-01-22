“한두 달 후면 1400원 전후” 대통령 한마디에 환율 급락

[이 대통령 신년 회견]

1480원 뚫었다가 10원 넘게 내려

전문가들도 “환율 떨어질 수 있다”

퇴직연금 개혁엔 “기금화도 대안”



“1~2개월 정도 지나면 환율이 1400원 전후로 내려갈 것입니다.” 이재명 대통령이 21일 이렇게 말하면서 원·달러 환율은 한때 1467.7원까지 떨어졌다. 이날 개장과 함께 1480원대를 뚫었던 환율은 이 대통령 발언 이후 10원 넘게 내려갔다. 이 대통령의 환율 전망을 두고 전문가들 사이에서는 “충분히 가능한 얘기”라는 의견이 지배적이었다. 다만 국내외 시장 상황 개선이 선행돼야 한다는 지적도 나왔다.



이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 고환율 대책 질문에 “정부가 할 수 있는 유용한 많은 정책을 시행하고 있다”며 이같이 말했다. 이날 환율은 전날보다 2.3원 오른 1480.4원에 출발했다. 그린란드를 두고 미국과 유럽 간 마찰이 격화한 탓이다. 하지만 이 대통령의 한마디로 환율은 하락 전환해 1460원 후반대에서 1470원 초반까지 넘나들다가 전일 종가 대비 6.8원 내린 1471.3원으로 주간 마감했다.





전문가들은 근거 없는 호언장담이 아닌 것으로 보고 있다. 민경원 우리은행 연구원은 “현재 외환시장을 구성하는 현물환 시장과 담보대출시장(조달시장) 가운데 조달시장의 달러 유동성은 풍부하다”며 “당국이 시그널을 주면 외국인 주식자금이 현물환 시장으로 넘어오고, 환율이 떨어질 수 있다”고 말했다. 이창용 한국은행 총재도 기자들과 만나 “어떤 모델로 봐도 지금 환율 수준은 높은 수준이다. 현재의 환율 수준은 조정될 여지가 크다”며 대통령 발언에 힘을 실었다. 다만 국제 정세의 불확실성이 환율 변동폭을 키울 수 있고, 달러 약세 흐름이 이어져야 환율 하락이 가능하다는 신중론도 존재한다.



이 대통령은 퇴직연금 수익률을 높이기 위한 방안으로 ‘기금화’를 언급했다. 이 대통령은 “보통 기금들에서 나오는 수익률은 7~8% 정도인데, 퇴직연금 수익률은 (연평균) 1% 수준”이라며 “대책이 있어야 하는 건 맞고 기금화도 대안 중 하나”라고 말했다. 이 대통령은 퇴직연금뿐 아니라 국민연금, 기초연금, 공무원연금, 사학연금, 군인연금 등으로 나뉘어 있는 현행 연금 구조를 통합·구조조정해야 한다는 취지의 발언도 했다. 효율적인 연금 운용이 필요하다는 것으로 해석된다.



문화예술 분야 지원을 위한 추가경정예산(추경) 가능성에 대해선 “몇조, 몇십조씩 적자 국채 발행해 추경하는 것 아니냐 걱정하는 사람들이 있던데, 그런 건 안 한다”고 말했다. 이 대통령은 “세원에 여유가 생기고 추경 기회가 생기면 문화예술 분야 (예산을) 집중적으로 늘리겠다는 취지”라고 설명했다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “1~2개월 정도 지나면 환율이 1400원 전후로 내려갈 것입니다.” 이재명 대통령이 21일 이렇게 말하면서 원·달러 환율은 한때 1467.7원까지 떨어졌다. 이날 개장과 함께 1480원대를 뚫었던 환율은 이 대통령 발언 이후 10원 넘게 내려갔다. 이 대통령의 환율 전망을 두고 전문가들 사이에서는 “충분히 가능한 얘기”라는 의견이 지배적이었다. 다만 국내외 시장 상황 개선이 선행돼야 한다는 지적도 나왔다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 고환율 대책 질문에 “정부가 할 수 있는 유용한 많은 정책을 시행하고 있다”며 이같이 말했다. 이날 환율은 전날보다 2.3원 오른 1480.4원에 출발했다. 그린란드를 두고 미국과 유럽 간 마찰이 격화한 탓이다. 하지만 이 대통령의 한마디로 환율은 하락 전환해 1460원 후반대에서 1470원 초반까지 넘나들다가 전일 종가 대비 6.8원 내린 1471.3원으로 주간 마감했다.전문가들은 근거 없는 호언장담이 아닌 것으로 보고 있다. 민경원 우리은행 연구원은 “현재 외환시장을 구성하는 현물환 시장과 담보대출시장(조달시장) 가운데 조달시장의 달러 유동성은 풍부하다”며 “당국이 시그널을 주면 외국인 주식자금이 현물환 시장으로 넘어오고, 환율이 떨어질 수 있다”고 말했다. 이창용 한국은행 총재도 기자들과 만나 “어떤 모델로 봐도 지금 환율 수준은 높은 수준이다. 현재의 환율 수준은 조정될 여지가 크다”며 대통령 발언에 힘을 실었다. 다만 국제 정세의 불확실성이 환율 변동폭을 키울 수 있고, 달러 약세 흐름이 이어져야 환율 하락이 가능하다는 신중론도 존재한다.이 대통령은 퇴직연금 수익률을 높이기 위한 방안으로 ‘기금화’를 언급했다. 이 대통령은 “보통 기금들에서 나오는 수익률은 7~8% 정도인데, 퇴직연금 수익률은 (연평균) 1% 수준”이라며 “대책이 있어야 하는 건 맞고 기금화도 대안 중 하나”라고 말했다. 이 대통령은 퇴직연금뿐 아니라 국민연금, 기초연금, 공무원연금, 사학연금, 군인연금 등으로 나뉘어 있는 현행 연금 구조를 통합·구조조정해야 한다는 취지의 발언도 했다. 효율적인 연금 운용이 필요하다는 것으로 해석된다.문화예술 분야 지원을 위한 추가경정예산(추경) 가능성에 대해선 “몇조, 몇십조씩 적자 국채 발행해 추경하는 것 아니냐 걱정하는 사람들이 있던데, 그런 건 안 한다”고 말했다. 이 대통령은 “세원에 여유가 생기고 추경 기회가 생기면 문화예술 분야 (예산을) 집중적으로 늘리겠다는 취지”라고 설명했다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지