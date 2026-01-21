김병기 의혹 ‘키맨’ 이지희 구의원 피의자 소환
공천헌금·차남 편입 관여 인물
전 보좌진 진술서 속 단골 등장
김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원의 여러 비위 의혹을 수사하는 경찰이 김 의원의 최측근으로 불리는 이지희 동작구의회 부의장을 21일 소환했다. 이 부의장은 구의회 의원들에게서 공천헌금을 받아 김 의원 부부에게 전달하고 김 의원 차남 편입을 돕는 등 주요 의혹에 깊게 관여했다는 의심을 받는다.
국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 이 부의장을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난 19일 동작구의회 부의장실 등 공천헌금 의혹 관련 전방위 압수수색이 이뤄진 지 이틀 만이다. 이 구의원은 전 동작구의원들의 공천헌금 과정에서 금품 전달에 관여한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 이 부의장은 조사에 앞서 ‘공천헌금을 왜 돌려줬느냐’ 등 취재진 질문에 답변하지 않았다.
전직 구의원 2명이 김 의원에게 공천헌금을 줬다고 밝힌 탄원서에는 이 부의장 이름이 자주 등장한다. 탄원서에 따르면 전 구의원 전모씨는 2020년 총선을 앞두고 이 부의장에게 ‘김 의원 아내 이모씨에게 전달할 돈을 달라’는 연락을 받고 동작구청 주차장에서 1000만원을 전달했다. 또 다른 전 구의원 김모씨는 2018년 이씨와 이 부의장과의 식사 자리에서 이씨가 “이 부의장을 통해 돈을 달라”고 요구했다고 적었다. 당시 금품이 전달되진 않았지만 2020년 1월 김씨는 이씨에게 2000만원을 전달했다고 한다. 이후 두 전직 구의원은 그해 6월 돈을 돌려받았다고 주장했다.
이 부의장은 김 의원 차남 숭실대 편입 의혹에도 깊게 관여했다는 의심을 받는다. 김 의원 의혹을 폭로하는 전직 보좌진은 2021년 김 의원 지시로 이 부의장과 김 의원 아내, 차남 등이 한국뉴욕주립대 교수를 만났다고 진술했다. 차남 편입을 논의하기 위한 자리였다는 주장이다. 이 부의장은 2022년 4월엔 김 의원 지시로 차남의 계약학과 편입 방법을 논의하기 위해 숭실대를 직접 방문한 것으로 전해졌다.
이 무렵 이 부의장은 이른바 ‘입시 브로커’와 함께 차남의 대학 편입 업무를 논의한 것으로 알려졌다. 경찰은 지난 14일 이 구의원의 사무실을 압수수색하는 과정에서 ‘인서울 캠퍼스 컨설팅 보고서’를 발견하기도 했다.
이날 조사에서 경찰은 공천헌금이 김 의원 부부에게 전달됐다 반환된 과정을 추궁했다. 김 의원 차남의 숭실대 편입이 이뤄진 전반적인 과정에 대해서도 캐물은 것으로 알려졌다.
경찰은 차남의 숭실대 편입의 전제 조건이 됐던 중소기업 A사 취업 과정에서의 특혜 의혹도 검증하고 있다. 앞서 A사 대표를 소환한 데 이어 이날 차남이 근무시간에 드나든 것으로 알려진 헬스장의 출입기록 등 자료를 임의 제출받았다. 숭실대 계약학과에 입학하면 졸업 때까지 회사 근무와 학습을 병행해야 하지만 차남은 평일과 주말을 가리지 않고 수시로 헬스장에 출입했다는 의혹이 불거졌다. 차남 편입을 위해 A사가 ‘취업’을 제공한 정황이 확인될 경우 청탁금지법 위반이나 뇌물 수수 등 혐의가 적용될 수 있다.
임송수 이찬희 기자 songsta@kmib.co.kr
