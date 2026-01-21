‘대북 무인기’ 3명 압수수색 군경 합동TF 강제수사 착수

함께 창업한 대학 내 건물 등 포함

이 대통령 철저 수사 강조 하루만

지난 11일 서울역 대합실에서 시민들이 북한의 무인기 영공 침범 주장 관련 뉴스를 보고 있다. 연합뉴스

한국 무인기의 북한 침입 의혹을 수사 중인 군경 합동조사 태스크포스(TF)가 21일 민간인 피의자들에 대한 강제수사에 착수했다. 이재명 대통령이 전날 국무회의에서 “민간인이 북한 지역에 무인기를 침투시키는 것은 있을 수 없는 일”이라며 철저한 수사를 재차 강조한 지 하루 만이다.



TF는 언론 공지를 통해 이날 오전 8시부터 무인기 사건과 관련해 민간인 피의자 3명의 주거지와 사무실 등에 대해 항공안전법 위반 혐의로 압수수색영장을 집행한다고 밝혔다. TF는 확보한 압수물을 분석하고 피의자를 조사할 방침이다.



압수수색 대상에는 지난 16일 언론 인터뷰에서 자신이 무인기를 날렸다고 주장한 30대 대학원생 오모씨와 같은 날 소환조사를 받은 장모씨가 포함된 것으로 파악된다. 장씨는 무인기 제작자로 지목된 인물이다. 이들과 함께 무인기 제작 업체에서 ‘대북 전담 이사’라는 직함으로 활동했던 김모씨도 압수수색 대상에 포함된 것으로 추정된다.



장씨와 오씨는 서울의 한 사립대 선후배 사이로 2023년 무인기 제작 업체를 창업해 각각 대표와 이사를 맡았다. TF는 해당 대학 내에 업체가 주소지를 둔 학생회관과 두 사람이 다니던 공대 건물 등을 수색 중이다. 대학 관계자는 “창업지원단에서 대여해준 사무실에 해당 업체가 2023년 8월 입주해 2024년 12월 퇴거했다”고 말했다.



두 사람은 윤석열정부 시절 용산 대통령실에서 계약직으로 함께 근무한 이력이 있는 것으로 전해졌다. 오씨는 북한 관련 보도를 하는 인터넷 매체 2곳을 운영했다.



북한의 한국발 무인기 침투 주장 의혹은 북한 조선인민군 총참모부 대변인이 지난 10일 성명을 내고 지난해 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다며 관련 사진을 공개하며 불거졌다. 이 대통령은 전날 국무회의에서 “지금까지 드러난 것만 보면 민간인이 멋대로 북한에 무인기를 침투시켰다는 것인데, 이는 전쟁 개시 행위나 마찬가지”라며 철저한 진상조사를 주문했다.



이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국 무인기의 북한 침입 의혹을 수사 중인 군경 합동조사 태스크포스(TF)가 21일 민간인 피의자들에 대한 강제수사에 착수했다. 이재명 대통령이 전날 국무회의에서 “민간인이 북한 지역에 무인기를 침투시키는 것은 있을 수 없는 일”이라며 철저한 수사를 재차 강조한 지 하루 만이다.TF는 언론 공지를 통해 이날 오전 8시부터 무인기 사건과 관련해 민간인 피의자 3명의 주거지와 사무실 등에 대해 항공안전법 위반 혐의로 압수수색영장을 집행한다고 밝혔다. TF는 확보한 압수물을 분석하고 피의자를 조사할 방침이다.압수수색 대상에는 지난 16일 언론 인터뷰에서 자신이 무인기를 날렸다고 주장한 30대 대학원생 오모씨와 같은 날 소환조사를 받은 장모씨가 포함된 것으로 파악된다. 장씨는 무인기 제작자로 지목된 인물이다. 이들과 함께 무인기 제작 업체에서 ‘대북 전담 이사’라는 직함으로 활동했던 김모씨도 압수수색 대상에 포함된 것으로 추정된다.장씨와 오씨는 서울의 한 사립대 선후배 사이로 2023년 무인기 제작 업체를 창업해 각각 대표와 이사를 맡았다. TF는 해당 대학 내에 업체가 주소지를 둔 학생회관과 두 사람이 다니던 공대 건물 등을 수색 중이다. 대학 관계자는 “창업지원단에서 대여해준 사무실에 해당 업체가 2023년 8월 입주해 2024년 12월 퇴거했다”고 말했다.두 사람은 윤석열정부 시절 용산 대통령실에서 계약직으로 함께 근무한 이력이 있는 것으로 전해졌다. 오씨는 북한 관련 보도를 하는 인터넷 매체 2곳을 운영했다.북한의 한국발 무인기 침투 주장 의혹은 북한 조선인민군 총참모부 대변인이 지난 10일 성명을 내고 지난해 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다며 관련 사진을 공개하며 불거졌다. 이 대통령은 전날 국무회의에서 “지금까지 드러난 것만 보면 민간인이 멋대로 북한에 무인기를 침투시켰다는 것인데, 이는 전쟁 개시 행위나 마찬가지”라며 철저한 진상조사를 주문했다.이찬희 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지