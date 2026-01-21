“검찰, 마녀가 됐다… 권력 뺏는 게 목표 아냐”

이 대통령 신년 기자회견

“보완수사권, 필요한 경우도 있어”

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견에서 기자단 질문을 받고 있다. 이 대통령은 이날 “검찰개혁의 핵심 목표는 검찰의 권력을 뺏는 것이 아니라 국민의 권리구제”라며 검사의 보완수사권 존치 필요성을 언급했다. 김지훈 기자

또 “분명히 논쟁이 벌어질 텐데 그게 두려워 검사의 모든 권력을 완전히 뺏는 방식으로 해놓으면 나중에 어떻게 책임질 거냐”며 “정치야 자기 주장 막 해도 되지만 행정은 그러면 안 된다. 책임이 더 크다”고 여권 강경파를 겨냥했다.