이상민·김용현 등 전 장관들 ‘내란 가담’ 중형 선고 전망

한덕수 선고에 이상민 함께 묶어

“언론사 단전·단수 조치 긴밀 협의

내란행위 중요 임무 종사” 판시해

공판 출석하는 이상민 전 장관. 사진공동취재단

법원이 한덕수 전 국무총리에 대해 내란 특검의 구형을 훌쩍 뛰어넘는 징역 23년을 선고하면서 내란 가담 혐의를 받는 다른 국무위원 등에 대해서도 잇따라 중형이 선고될 것이란 전망이 나온다.



서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 21일 “피고인(한 전 총리)은 국무총리로서 자신의 지휘·감독을 받는 이상민이 윤석열로부터 특정 언론사의 단전·단수 조치 지시를 받아 내란 행위에 가담하고자 한다는 것을 알게 됐을 경우 이를 중지 또는 취소하기 위해 모든 노력을 기울여야 할 작위의 의무가 있었다”고 지적했다. 그러면서 “피고인은 이러한 의무를 다하지 않은 채 오히려 단전·단수 조치를 긴밀히 협의함으로써 이상민이 지시를 수행하고 이를 이행토록 했다”고 덧붙였다.



재판부는 한 전 총리가 오히려 이상민 전 행정안전부 장관과 함께 언론사 단전·단수 조치를 적극 이행했다고 봤다. 재판부는 “피고인은 이상민이 그 지시에 따르지 않도록 제재하거나 만류하지 않았다”며 “오히려 대통령실 CCTV 영상에 따르면 피고인은 지시의 이행을 독려한 것으로 보인다”고 밝혔다. 언론사 단전·단수 조치는 헌법이 절대적으로 금지하는 언론·출판에 대한 허가·검열에 해당하는데, 한 전 총리는 이를 막지 않고 오히려 이 전 장관이 지시를 이행하도록 도왔다는 것이다.



법조계에서는 이번 선고가 이 전 장관에게 불리하게 작용할 것이란 시각이 우세하다. 재판부는 한 전 총리와 이 전 장관을 묶어 “윤석열 등의 내란 행위에 있어 중요한 임무에 종사했다고 인정할 수 있다”고 판시했다. 앞서 특검은 지난 12일 내란중요임무종사·직권남용 등 혐의를 받는 이 전 장관에게 한 전 총리와 동일하게 징역 15년을 구형했다. 이 전 장관의 1심 선고는 다음 달 12일 열린다.



이들과 함께 비상계엄 선포 전 국무회의에 참석했던 박성재 전 법무부 장관의 내란중요임무종사 혐의 사건은 같은 재판부에서 진행 중이다. 지난 19일 공판준비기일을 거쳐 오는 26일 첫 공판이 열린다. 박 전 장관은 비상계엄 선포 직후 법무부 출입국본부에 비상대기 명령을 내리고 교정시설 수용 공간 확보 등을 지시하며 내란에 가담한 혐의를 받는다.



12·3 내란의 주축으로 평가받는 김용현 전 국방부 장관은 다음 달 19일 윤 전 대통령과 함께 1심 선고를 받는다. 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 장관은 무기징역을 구형받은 상태다. 특검은 같은 혐의로 기소된 노상원 전 정보사령관과 조지호 전 경찰청장, 김봉식 전 서울경찰청장에 대해서도 지난 13일 각각 징역 30·20·15년의 중형을 선고해 달라고 재판부에 요청했다.



구자창 기자



