아베 전 총리 살해범에 1심 무기징역 선고
아베 신조 전 일본 총리를 살해한 혐의로 기소된 야마가미 데쓰야(45·사진)가 1심에서 무기징역을 선고받았다.
아사히신문 등 일본 현지 언론은 21 일 나라지방재판소(지방법원)가 공소장에 기재된 모든 혐의를 유죄로 인정하고 검찰이 구형한 대로 무기징역을 선고했다고 보도했다. 재판부는 “공공장소에서 발생한 사건으로 피해자가 아닌 다른 사람을 피격할 위험성이 충분하다”며 “직접 만든 총이지만 구조상 총포도검류 소지 등 단속법 규제 대상에 포함돼 ‘발사죄’도 성립한다”고 설명했다.
야마가미는 2022년 7월 자민당 참의원(상원) 선거 후보 지원유세 중이던 아베 전 총리를 살해한 혐의로 기소돼 지난해 10월부터 재판을 받아 왔다. 그는 법정에서 범행 사실을 모두 인정했다. 그는 초등학생 시절 어머니가 세계평화통일가정연합(옛 통일교)에 빠져 아버지의 사망보험금 1억엔(약 9억3000만원)을 헌금해 불우한 유년시절을 겪었고, 이후 교단에 대한 원망으로 범행했다고 진술했다.
변호인 측은 “범행에 쓰인 총이 규제 대상이 아닌 만큼 발사죄가 성립될 수 없으며 비참한 성장 배경은 양형 판단에 중요한 요소”라며 징역 20년 미만의 형량을 주장해 왔다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
