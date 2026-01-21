장동혁 단식장 찾은 이준석 “쌍특검 공동 투쟁 방안 마련”
단식 7일차 張, 병원 이송 거부
국민의힘, 출구 전략 두고 고심
이준석 개혁신당 대표가 21일 해외 출장에서 조기 귀국해 일주일째 단식투쟁 중인 장동혁 국민의힘 대표의 손을 맞잡았다. 이 대표는 “더불어민주당의 잣대라면 열 가지 특검을 해야 했을 사안”이라며 ‘쌍특검’(통일교·공천헌금) 관철을 위한 양당의 공동 투쟁 방안을 마련하겠다고 밝혔다.
이 대표는 국회 로텐더홀에 마련된 단식 농성장에서 장 대표를 만나 “양당 공조를 위해 지휘관으로 역할을 해줘야 하는데, 어제부터 건강이 많이 안 좋다고 해서 걱정”이라며 “대한민국에서 장 대표의 결기를 믿지 못하는 사람이 어디 있겠나. 건강을 먼저 챙기고 투쟁에 나서 달라”고 말했다. 장 대표는 “여당이 아직 미동도 하지 않는데, 천하람 개혁신당 의원이 (2차 종합특검법 반대) 필리버스터 1번 주자로 최선을 다해줘서 단식할 수 있는 계기가 됐다”며 “국민의힘과 개혁신당이 힘을 모아 여기까지 올 수 있었던 것에 대해 감사드린다”고 화답했다.
이 대표는 기자들과 만나 “특검을 전가의 보도처럼 활용해 온 민주당이 자신들에 대한 특검에 대해서는 잔머리로 일관한다”며 “민주당이 보이는 자세로 봤을 때 단식보다 더 강한 방법을 강구해야 될지 모르겠다”고 말했다.
장 대표는 보수 강경파부터 온건 개혁 세력까지 규합하며 리더십을 공고히 하고 있으나 건강은 급격히 악화한 상태다. 전날 밤을 기점으로 산소발생기를 착용하는 등 장 대표 상태가 급격히 나빠지면서 당내에선 단식 중단을 촉구하는 목소리가 빗발치고 있다. 의원들은 긴급 의원총회를 개최하고 소속 의원 전원 명의로 단식 중단을 강력 건의하기로 뜻을 모았다. 중진 의원들이 장 대표를 만나 병원 이송을 설득하며 구급차까지 불렀지만 장 대표는 완강히 거부했다. 김문수 전 장관도 단식 농성장을 찾아 “건강을 챙기시라”고 말했다.
의사 출신인 서명옥 의원은 진료 직후 “장 대표가 이송을 거부하고 수액 치료조차 받지 않고 있다”며 “장기 손상이나 뇌 손상까지 우려되는 상황”이라고 전했다.
국민의힘은 출구전략을 두고 고심에 빠진 모습이다. 의총에서는 릴레이 단식, 청와대 앞 천막 농성 등 의견이 제시됐지만 뚜렷한 결론을 내지는 못했다. 공조 단식에 대해서는 “대표가 최후의 수단으로 투쟁하는데 그 뜻을 희석해서는 안 된다”며 반대하는 주장도 제기됐다.
장 대표는 주변에 “출구전략 같은 건 없다. 그냥 제가 쓰러질 때까지 하는 것”이라고 말했다. 이날 페이스북에는 “民心(민심)이 天心(천심)이다. 民心을 움직이는 것은 특검이 아니라 眞心(진심)”이라며 “나는 여기서 묻히고, 민주당은 民心에 묻힐 것”이라고 자필로 쓴 글을 게재했다. 당 지도부 관계자는 “이제는 정부·여당에 뭘 얻어내겠다는 판단보다 본인이 죽기를 각오하고 몸부림치는 모습이라도 국민에게 보여주고, 그렇게라도 민주당의 오만함을 알리겠다는 의지로 보인다”고 설명했다.
정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사