무기력한 한일전… AG 4연패 도전 비상
이민성호, U-23 아시안컵 4강 탈락
24일 김상식호 베트남과 3·4위전
이민성호가 끝내 날카로운 모습을 보여주지 못했다. 6년 만에 오른 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 4강에서 탈락했다. 두 살 어린 선수들에게 번번이 무릎을 꿇으면서 아시안게임 4연패 도전에도 비상이 걸렸다.
이민성 감독이 이끄는 한국 대표팀은 오는 24일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 베트남과 대회 3·4위 결정전을 치른다. 우승을 차지했던 2020년 태국 대회 이후 6년 만에 아시아 정상 탈환을 노렸지만 지난 20일 ‘숙적’ 일본에 0대 1로 패하며 4강에서 멈춰섰다.
한국은 이번 대회 5경기에서 2승 2무 1패, 6득점(6실점)에 그쳤다. 조별리그에서 이란과 득점 없이 비겼고, 조 최약체 레바논에게는 두 골이나 내줬다. 최종전에선 우즈베키스탄에 0대 2로 졌지만 어부지리로 8강에 올랐다. 한 수 아래로 여겨온 중국에도 밀렸다. 중국은 5경기 내내 단 한 골도 허용하지 않은 채 결승에 올랐다.
이번 대회는 오는 9월 아이치·나고야 아시안게임의 전초전 성격이 짙었다. 한국은 아시안게임 4연패를 목표로 하고 있지만, 2년 뒤 열리는 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 겨냥해 U-21로 연령대를 낮춰 출전한 우즈베키스탄과 일본에도 힘을 쓰지 못했다. 해외파가 빠졌다 하더라도 연령별 대회에서 두 살은 무시할 수 없는 차이다.
전술적인 해법도 보이지 않았다. 한국은 대회 내내 패스를 줄 곳이 없어 우왕좌왕하기를 반복했다. 결국 공은 뒤에서 왔다갔다 할 뿐이었다. 일본전에서도 전반 내내 슈팅 단 1개에 그치며 일본(10개)에 크게 밀렸다. 한국은 좀처럼 하프라인을 넘지 못했고 결국 선제골을 내줬다. 후반 들어 공세를 강화했지만 결정력 부족이 발목을 잡았다.
대표팀은 지난해 10월 사우디아라비아 원정 2연패에 이어 11월 판다컵에서도 중국에 0대 2 완패한 바 있다. 1년여간 사령탑이 공석이었던 여파가 이어지는 모습이다. 2024년 황선홍 전 감독은 40년 만에 올림픽 본선 진출에 실패한 데 책임을 지고 물러났다. 하지만 당시 성인대표팀 감독 선임 논란 탓에 U-23 대표팀은 뒷전이 됐고 지난해 5월에야 이 감독이 선임됐다.
대회는 아직 끝나지 않았다. 김상식 감독이 이끄는 베트남을 상대로 자존심 회복을 노린다. 한국인 사령탑 간 맞대결이다. 조별리그 3전 전승으로 돌풍을 일으킨 베트남은 21일 중국에 후반에만 내리 세 골을 내주며 패했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
