‘업적 뭉치’ 든 트럼프의 자화자찬… 그린란드 문제 “잘 풀릴 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 그린란드 병합을 둘러싼 유럽과의 갈등에 대해 “상황이 잘 풀릴 것”이라고 말했다. 취임 1년간 성과를 자화자찬하면서 관세 재판에서 질 경우를 대비한 ‘플랜B’도 언급했다. 한국에서 투자받는 돈으로 알래스카 액화천연가스(LNG) 파이프라인 사업을 할 수 있다고 시사하기도 했다.
트럼프 대통령은 취임 1주년인 이날 백악관에서 열린 브리핑에서 덴마크령인 그린란드를 차지하기 위해 나토 해체를 감수할 가치가 있느냐는 질의에 “나토도 만족하고 우리도 매우 만족할 만한 방안을 마련할 것”이라고 했다. 그린란드 병합을 위해 어떤 조치까지 할 수 있느냐는 질의에는 “알게 될 것”이라며 즉답을 피했다.
스위스 다보스에서 열리는 세계경제포럼(WEF)에서 유럽 지도자들과 만나 그린란드 문제 해법을 찾을 수 있다고 자신감을 나타내기도 했다. 트럼프는 “그린란드와 관련해 많은 회의가 예정돼 있고, 상황이 잘 풀릴 것”이라고 말했다.
트럼프는 연방대법원에서 심리 중인 관세 재판에서 패소할 경우를 대비한 ‘플랜B’도 언급했다. 트럼프는 “다른 방법도 있다”며 “라이선스(license·면허)라는 단어를 생각해 보라”고 했다. 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 관세정책이 위법으로 판결난 경우 수입 상품에 대한 면허권 수수료 등을 사용해 실질적으로는 관세와 같은 효과를 내도록 한다는 취지다.
이런 논리는 지난해 11월 대법원의 관세정책 심리 당시 정부 대리인인 존 사우어 법무차관이 이미 제시한 바 있다. 하지만 당시 일부 대법관들이 이에 대해 사실상의 관세와 같다며 강하게 비판했다. 트럼프는 그러면서도 IEEPA 에 근거한 현재의 관세정책이 제일 효과적이라며 “대법원이 우리나라를 위해 올바른 결정을 내리길 바란다”고 말했다.
관세 협상을 치적으로 설명하면서 한국이 투자하는 돈으로 알래스카 LNG 사업을 할 수 있다고 해석될 만한 발언도 했다. 트럼프는 “아시아로 천연가스를 수출하기 위한 알래스카 파이프라인 프로젝트에 착수했다”며 “한국, 일본과 합의를 타결하면서 우리는 전례 없는 수준의 자금을 확보했다”고 말했다. 한국이 투자하기로 한 3500억 달러를 사업성 논란이 있는 알래스카 LNG 사업에 쓸 수 있다는 취지로 해석된다.
알래스카 LNG 사업은 수익성 논란이 끊이지 않는 사업이다. 알래스카 북부의 가스전에서 약 1300㎞ 떨어진 앵커리지 인근 부동항인 니키스키까지 가스를 운반해 액화한 뒤 수출하는 것을 목표로 하는 사업이지만 생산비와 운송비가 지나치게 높다는 지적을 받아 왔다. 미국 언론에서는 추정 사업비만 최소 440억 달러에서 최대 700억 달러까지 거론되고 있어 투자 원금 회수가 어려울 것이라는 관측이 나왔다. 한·미 양국이 관세 협상을 통해 ‘상업적으로 합리적인 투자’만을 미국 대통령에게 추천키로 한 내용과 배치될 수 있는 것이다.
당초 이날 1주년 브리핑은 캐럴라인 레빗 백악관 대변인이 할 것으로 예정돼 있었으나 트럼프가 나와 1시간44분 정도 브리핑과 질의응답을 했다. 트럼프는 ‘업적(accomplishments)’이라고 적힌 두꺼운 종이 뭉치를 들고 등장했다. 그린란드를 아이슬란드와 혼동하기도 했다. 그는 그린란드 관련 관세 부과 질문에 답변하던 중에 “관세가 없다면 아이슬란드는 우리와 대화조차 하지 않았을 것”이라고 했다.
