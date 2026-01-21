경기도, 학교·가정 밖 청소년 자립 지원
국내외 교류·연수 프로그램 운영
자립두배통장·모평 응시료 지원
경기도는 청소년의 건강한 성장과 배움 기회, 생활 안정을 위해 급식, 학습·진로·자립 지원까지 아우르는 다양한 정책을 추진한다고 21일 밝혔다.
해외연수 프로그램인 ‘청소년 사다리’는 기초생활수급자, 법정 차상위계층, 법정 한부모가정 등 경제 여건이 어려운 청소년에게 해외연수와 현지 체험 기회를 제공해 진로 탐색과 자기 계발을 지원하는 사업이다. 2024년 복권기금의 지원을 받아 처음 시작됐다. 올해 모집 규모는 110명이다. 오는 3~4월 공개 모집을 통해 참여자를 선발하고 캐나다 등으로 연수를 보낼 예정이다.
자매 시·도간 교류 프로그램도 진행한다. 175명을 대상으로 전남, 전북, 광주 등과 교류 활동을 갖게 한다.
중국 장쑤성·광둥성 현지 문화 체험과 학교 수업 참여, 역사·문화 유적 탐방 프로그램도 운영한다. 청소년 110명이 대상이다.
여성 청소년을 위한 생리용품 보편지원 사업은 지난해 24개 시·군에서 올해 27개 시·군(수원, 용인, 파주 추가 참여)으로 확대, 시행한다. 가정 밖 청소년 자립을 위한 지원사업도 준비했다. ‘퇴소 청소년 재정자립 패키지’를 통해 15~24세 가정 밖 청소년 대상 ‘자립두배통장’을 마련, 매월 1만~10만원 저축 시 월 최대 20만원, 최대 6년까지 적립을 지원한다.
신규 사업으로 대학수학능력시험 모의평가(6월·9월) 응시료도 지원한다.
김동연 경기도지사는 “청소년들에게 많은 기회를 주고 싶다”며 “다양한 시도를 해 보고, 실패도 해 보고, 시행착오도 겪어보고, 작은 성공도 경험하면서 내가 하고 싶은 일이 무엇인지 찾아야 한다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
