“쿠팡 3000만건 유출 확인… 비회원도 포함땐 더 늘어”
송경희 개보위원장 기자 간담회 “쿠팡 비협조적… 강제조사권 필요”
송경희(사진) 개인정보보호위원장이 쿠팡의 개인정보 유출 사고로 3000만건 이상 개인정보가 유출된 것으로 파악했다고 밝혔다. 또 유출된 비회원 개인정보 등을 포함하면 유출 규모는 더 커질 것이라고 설명했다.
송 위원장은 21일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 기자간담회에서 “ID 등 (유출된) 개인정보라고 볼 수 있는 내용이 3000만명 이상”이라며 이같이 말했다. 쿠팡이 밝힌 유출 규모와는 큰 차이가 있다는 점을 거듭 강조한 것이다. 앞서 쿠팡은 지난달 자체 조사 결과라며 3000개 계정만 유출됐다고 발표했다.
현재 쿠팡에 대한 조사는 상당히 진행된 상태다. 송 위원장은 “회사의 관리 및 조치 등에 위법적 요소가 상당 부분 있었다”고 말했다. 조사 과정에서 쿠팡의 협조 여부에 대해선 “충분하지 않았다”며 “강제조사권 마련 등 필요성이 조사 과정에서 더 드러났다”고 했다.
미국 정치권에서 쿠팡 관련 조사를 ‘미국 기업에 대한 차별’로 지적하는 데 대해선 “쿠팡이 국내 기업인지 해외 기업인지는 중요하게 보지 않고 있다”고 말했다. 이어 “개인정보보호법 위반 여부 등을 엄격하게 볼 예정이고 그에 합당한 처분을 내릴 것”이라고 강조했다.
송 위원장은 SKT가 개보위의 과징금 처분에 불복해 행정소송을 낸 것과 관련해 “적극 대응하겠다”고 말했다. 그러면서 “부당이득을 취하지 않았기 때문에 과징금이 부당하다는 SKT 주장은 맞지 않는다. 과징금을 부과한 건 정보 주체에게 피해를 끼친 데 대한 책임을 묻는 성격”이라고 덧붙였다.
개보위는 최근 해킹 피해를 본 교원그룹과 관련해 고객 정보 유출 여부는 현재까지 확인되지 않았다고 밝혔다.
