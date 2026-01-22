국민 10명 중 6명 이상 “신규 원전 추진해야”

AI 시대 전력 대응에 공감대 형성

“80% 이상 원전 필요성에 동의”

안전하다는 의견도 60% 이상 달해



국민 10명 중 6명 이상은 신규 원자력발전소 건설에 찬성하는 것으로 조사됐다. 인공지능(AI) 시대에 폭증하는 전력 수요 대응을 위해 원전 활용이 필요하다는 주장에 힘이 실릴 전망이다.



기후에너지환경부는 한국갤럽과 리얼미터에 의뢰해 지난 12~16일 전국 18세 이상 국민 3024명을 대상으로 실시한 대국민 여론조사 결과를 21일 발표했다. 지난해 초 확정된 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 담긴 대형 원전 2기 건설 계획 등에 대한 의견을 물었다.



한국갤럽 조사에선 전체 응답자 중 69.6%가 “신규 원전 건설 계획이 추진돼야 한다”고 답했다. 중단돼야 한다(22.5%)는 의견보다 세 배 가까이 많았다. 리얼미터 조사에서는 추진돼야 한다는 응답이 61.9%로 중단 의견(30.5%)보다 배가량 됐다.



원자력 발전 필요성을 묻는 한국갤럽 조사에서 응답자 89.5%는 “필요하다”고 답변했다. 리얼미터 조사에서도 필요하다는 응답이 82.0%였다. 원전 안전성에 대한 질문에서도 “안전하다”는 답변이 한국갤럽 60.1%, 리얼미터 60.5%로 절반을 넘었다.



향후 확대가 필요한 발전원에선 재생에너지와 원자력이 1, 2위를 차지했다. 갤럽 조사에선 재생에너지(48.9%), 원자력(38%), LNG(5.6%) 순이었다. 리얼미터 조사에선 재생에너지(43.1%)와 원자력(41.9%)이 유사했다. 확대가 필요하다고 답한 이유는 ‘친환경적이어서’(갤럽 32.4%·리얼미터 33.4%) ‘미래 세대를 위해’(갤럽 25.6%·리얼미터 20.1%) 순으로 많았다.



기후부는 이번 여론조사 결과 등을 종합해 조만간 신규 원전 추진 방안 등을 발표할 계획이다. 이재명 대통령은 이날 신년 기자회견에서 “최근의 추세를 보면 엄청난 에너지 수요가 있는 것은 사실”이라며 “필요한지, 안전한지, 또 국민의 뜻은 어떤지 열어 놓고 판단하자는 생각”이라며 여론 수렴 의사를 밝혔다. 이 대통령은 “이 문제(원전)가 이념 전쟁의 도구처럼 인식되는 것은 바람직하지 않다”고도 했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



